به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام پلیس راه راهور فراجا: محور کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال از ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد ماه به صورت موقت مسدود خواهد شد.

علت این انسداد، عبور احشام و کوچ فصلی عشایر در این مسیر کوهستانی عنوان شده است. مسئولان راهور از رانندگان خواسته اند پیش از سفر، از وضعیت ترافیکی مطلع شوند و از مسیرهای جایگزین مانند محور هراز یا فیروزکوه تردد کنند.

همچنین پلیس راه اعلام کرده که بلافاصله پس از پایان زمان اعلام شده و عادی شدن وضعیت، مسیر بازگشایی خواهد شد.