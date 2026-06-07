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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

جاده چالوس ۲۴ ساعت به دلیل عبور احشام مسدود می‌شود

جاده چالوس ۲۴ ساعت به دلیل عبور احشام مسدود می‌شود

ساری - پلیس راه راهور فراجا از مسدود شدن محور کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال از بعدازظهر روز دوشنبه به مدت ۲۴ ساعت به دلیل کوچ فصلی عشایر و عبور احشام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام پلیس راه راهور فراجا: محور کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال از ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد ماه به صورت موقت مسدود خواهد شد.

علت این انسداد، عبور احشام و کوچ فصلی عشایر در این مسیر کوهستانی عنوان شده است. مسئولان راهور از رانندگان خواسته اند پیش از سفر، از وضعیت ترافیکی مطلع شوند و از مسیرهای جایگزین مانند محور هراز یا فیروزکوه تردد کنند.

همچنین پلیس راه اعلام کرده که بلافاصله پس از پایان زمان اعلام شده و عادی شدن وضعیت، مسیر بازگشایی خواهد شد.

کد مطلب 6852836

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