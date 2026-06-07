استفاده از پلاک جعلی تا یک سال حبس به دنبال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۷۹ هزار فقره تخلف پلاک توسط دوربین‌های نظارتی و گشت‌های پلیس در سطح شهر تهران ثبت و اعمال قانون شده است.

وی با اشاره به اینکه پلاک، هویت وسیله نقلیه محسوب می‌شود، افزود: متأسفانه برخی رانندگان همچنان نسبت به اهمیت قانونی پلاک بی‌توجه هستند، در حالی که تغییر یا دستکاری آن می‌تواند مصداق عمل مجرمانه باشد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ مهم‌ترین تخلفات ثبت‌شده در این حوزه را نصب پلاک غیرمجاز یا متفرقه، نداشتن پلاک جلو یا عقب، ناخوانا بودن پلاک، تغییر محل نصب پلاک، استفاده نکردن از پلاک بزرگ در خودروهای باربری و مسافربری و همچنین پوشاندن یا مخدوش کردن پلاک عنوان کرد.

موسوی‌پور درباره جرایم این تخلفات گفت: جریمه نصب یا تغییر پلاک استاندارد و همچنین رانندگی با پلاک غیرمجاز ۳۵۰ هزار تومان، نداشتن یا ناخوانا بودن پلاک جلو و عقب ۴۰۰ هزار تومان و پوشاندن پلاک ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

وی تأکید کرد: در مواردی مانند مخدوش کردن پلاک، استفاده از پلاک جعلی یا الصاق پلاک وسیله نقلیه دیگر، خودرو توقیف و پرونده متخلف برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی خاطرنشان کرد: هر فردی که در مشخصات پلاک وسیله نقلیه تغییر ایجاد کند، از پلاک جعلی استفاده کند یا پلاک خودروی دیگری را بر روی وسیله نقلیه نصب کند، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

وی از رانندگان خواست پلاک‌های جلو و عقب خودرو را در محل اصلی نصب کرده، از استفاده از قاب‌ها و پوشش‌های غیراستاندارد خودداری کنند و در صورت آسیب‌دیدگی یا ناخوانا شدن پلاک، برای تعویض آن به مراکز شماره‌گذاری مراجعه کنند.

موسوی‌پور در پایان گفت: پلاک خودرو همانند کارت ملی وسیله نقلیه است و مخدوش کردن آن به منزله فرار از مسئولیت قانونی محسوب می‌شود. دوربین‌های هوشمند و گشت‌های پلیس به صورت شبانه‌روزی بر معابر پایتخت نظارت دارند و با هرگونه تخلف برخورد خواهند کرد.