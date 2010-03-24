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۴ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۴۳

پلیس راه اعلام کرد:

ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین در محور قدیم سلفچگان -ساوه -تهران

ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین در محور قدیم سلفچگان -ساوه -تهران

بر اساس اعلام پلیس راه نیروی انتظامی، تردد انواع وسایل نقلیه سنگین در محور قدیم سلفچگان- ساوه- تهران تا روز شنبه 15 فروردین ماه جاری ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه پلیس راه نیروی انتظامی آمده است: تردد انواع کامیون، کامیونت و تریلرها در محور قدیم سلفچگان- ساوه - تهران به منظور افزایش ایمنی در عبور و مرور وسایل نقلیه که از روز گذشته ممنوع شده است تا ساعت 24 روز شنبه 15 فروردین ماه جاری ادامه خواهد داشت.

بنابر اعلام پلیس راه راهور ناجا، در زمان اجرای این ممنوعیت تردد، اینگونه وسایل نقلیه می‌توانند از مسیر آزادراه سلفچگان- ساوه- تهران به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

همچنین مرکز کنترل ترافیک پلیس راه با شماره تلفن 88255555 ( 10 خط) به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت جوی و ترافیکی را‌ههای کشور و یا امدادرسانی احتمالی به همطونان است.
کد مطلب 1054463

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