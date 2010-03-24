ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین در محور قدیم سلفچگان -ساوه -تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه پلیس راه نیروی انتظامی آمده است: تردد انواع کامیون، کامیونت و تریلرها در محور قدیم سلفچگان- ساوه - تهران به منظور افزایش ایمنی در عبور و مرور وسایل نقلیه که از روز گذشته ممنوع شده است تا ساعت 24 روز شنبه 15 فروردین ماه جاری ادامه خواهد داشت.

بنابر اعلام پلیس راه راهور ناجا، در زمان اجرای این ممنوعیت تردد، اینگونه وسایل نقلیه می‌توانند از مسیر آزادراه سلفچگان- ساوه- تهران به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

همچنین مرکز کنترل ترافیک پلیس راه با شماره تلفن 88255555 ( 10 خط) به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت جوی و ترافیکی را‌ههای کشور و یا امدادرسانی احتمالی به همطونان است.