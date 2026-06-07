به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیرانوند با اشاره به برپایی نمایشگاه هنر جنگ در نگارخانه حوزه هنری لرستان، اظهار داشت: این نمایشگاه از دوشنبه ۱۸ خرداد از ساعت ۱۰ به مدت سه روز برگزار میشود و حاصل دوره مقدماتی عکاسی و روایتنویسی هنرجویانی است که تمرینهای خود را در میدان واقعیت و متناسب با شرایط روز کشور انجام دادهاند.
وی گفت: نمایشگاه هنر جنگ با نمایش آثار هنرجویانی برگزار میشود که تمرینات و تجربههای خود را در میدان واقعیت و بستر رخدادهای روز کشور به دست آوردهاند و بخشی از این آثار در ارتباط با تجمعات و تشییع شهدا شکلگرفته و تلاش شده است هنرجویان در مواجهه مستقیم با رویدادهای واقعی به ثبت و روایت تصویری بپردازند تا تجربهای عملی و میدانی از عکاسی مستند کسب کنند.
کارشناس هنرهای تصویری حوزه هنری لرستان، اضافه کرد: یکی از ویژگیهای مهم این نمایشگاه وجود روایتها و نوشتههایی است که برای هر یک از عکسها توسط عکاسان تهیه شده است. این رویکرد باعث شده آثار ارائهشده تنها به تصویر محدود نباشند و متن نیز در کنار عکس قرار گیرد تا روایت کاملتری از موضوع شکل بگیرد که این اقدام نتیجه آموزشهای روایتنویسی است که هنرجویان در کنار آموزشهای عکاسی فراگرفتهاند.
بیرانوند ادامه داد: هنرجویان در این دوره مقدماتی توانستهاند به اصطلاحات و مفاهیم عکاسی مسلط شوند و از ظرفیت روایتنویسی برای تکمیل آثار خود استفاده کنند. خروجی این دوره اکنون در قالب نمایشگاهی در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته تا بخشی از توانمندیها و دستاوردهای آموزشی این هنرجویان ارائه شود.
وی تأکید کرد: همزمان با برگزاری این نمایشگاه یک کارگاه یکروزه عکاسی و مستندسازی نیز با حضور عبدالحسین بدرلو مستندساز و عکاس برگزار خواهد شد و حضور در این برنامه برای عموم آزاد است و این برنامه فرصت مناسبی را برای علاقهمندان، هنرجویان و فعالان این حوزه فراهم میکند تا از تجربهها و راهنماییهای این مستندساز بهرهمند شوند.
کارشناس هنرهای تصویری حوزه هنری لرستان، بیان کرد: حضور این مستندساز برجسته کشوری که مسئولیت مرکز گسترش سینمای تجربی و مستند را بر عهده دارد میتواند برای هنرجویان و هنرآموزان این عرصه ارزشمند باشد. آشنایی با تجربههای عملی و حرفهای و استفاده از دیدگاههای تخصصی میتواند زمینه پیشرفت بیشتر فعالان این حوزه را فراهم کرده و آنان را در مسیر تولید آثار حرفهایتر یاری دهد.
بیرانوند، تصریح کرد: در این کارگاه علاوه بر نمایش آثار بهنقد و بررسی آنها نیز پرداخته میشود و در کنار نقدها آموزشهای تخصصی برای عکاسان و مستندسازان ارائه خواهد شد. این روند کمک میکند هنرمندان باتوجهبه شرایط حاکم بر کشور و وقایع و اتفاقاتی که رخ میدهد آمادگی بیشتری برای حضور در میدان داشته باشند و بتوانند سریعتر به تولید آثار هنری متناسب با رخدادهای روز بپردازند.
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