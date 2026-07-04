روایت هنرمندان مازندران از بدرقه «رهبر شهید انقلاب» در قاب هنر

مهدی معصومی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با برگزاری آیینهای وداع و بدرقه «رهبر شهید انقلاب»، هنرمندان مازندرانی در رشتههای مختلف هنری با حضور در محل برگزاری مراسم و تولید آثار متنوع، روایت این رویداد را از دریچه هنر به تصویر میکشند.
وی اظهار کرد: از نخستین روزهای برگزاری این مراسم، هنرمندان استان برای حضور در میدان و ثبت جلوههای مختلف این رخداد اعلام آمادگی کردند و اکنون بخشهای مختلف حوزه هنری استان به صورت هماهنگ در حال تولید آثار هستند.
وی افزود: عکاسان، مستندسازان، شاعران، نویسندگان، طراحان گرافیک، خوشنویسان، نگارگران و فعالان هنرهای نمایشی هر یک متناسب با حوزه تخصصی خود در حال تولید آثاری با محوریت این رویداد هستند.
رئیس حوزه هنری مازندران با بیان اینکه شعار «باید برخاست» محور اصلی فعالیتهای هنری این مجموعه است، تصریح کرد: گروههای عکاسی و تصویربرداری در تهران، قم، مشهد و مازندران مستقر شدهاند تا لحظات مهم مراسم و حضور مردم را ثبت کنند و همزمان تولید مستند، کلیپ و دیگر آثار تصویری نیز در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: در بخش ادبی نیز علاوه بر تولید شعر و متن، تعدادی از شاعران استان در برنامههای شعرخوانی مرتبط با این مناسبت حضور یافتهاند و دفتر روایت حوزه هنری نیز مأمور ثبت روایتهای میدانی و مستند از این روزها شده است.
معصومی گرجی با اشاره به فعالیتهای حوزه هنرهای تجسمی گفت: طراحی پوستر، خوشنویسی، آثار گرافیکی، نگارگری و کارتون از جمله تولیداتی است که با موضوع این رویداد در حال آمادهسازی است.
وی همچنین از تولید یک قطعه موسیقی به زبان مازندرانی، ساخت چند اثر شنیداری، اجرای نمایش میدانی در آمل و معرفی کتابهای مرتبط خبر داد و افزود: این آثار پس از تولید از طریق رسانهها و بسترهای مختلف در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.
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