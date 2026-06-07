یادبود شهید جاویدالاثر ماکان نصیری در جشنواره تئاتر مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، آخرین دور از مرحله اول کارگاههای تولید تئاتر خیابانی بخش «افق مقاومت» جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت با یاد شهید جاویدالاثر ماکان نصیری از روز گذشته شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ در شهر میناب آغاز شد.
این رویداد که با هدف ارتقای سطح کیفی آثار و انتقال تجربیات به هنرمندان تئاتر خیابانی برگزار میشود با هدایت و تدریس حسن سبحانی میزبان علاقهمندان است.
دیگر کارگاه تولید تئاتر خیابانی این رویداد هنری نیز در استان کرمان از ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ با یاد شهید هنرمند عادل رضایی و تدریس علی محمد رادمنش برگزار شد.
با پایان یافتن این کارگاهها، روند اجرای آثار این بخش بهزودی آغاز و اطلاعرسانی میشود.
کارگاههای تولید تئاتر خیابانی در بخش «افق مقاومت» که از زمستان ۱۴۰۴ با هدف تقویت جریان تئاتر خیابانی کشور آغاز شده است، در بهار ۱۴۰۵ در استانهای مختلف به کار خود ادامه میدهند.
بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظمتبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پاییز سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه دارد.
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