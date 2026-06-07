به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر تبلیغات پروژه، نمایش «خروس خون» به نویسندگی و کارگردانی میلاد اردوبادی و تهیه‌کنندگی سجاد افشاریان، از امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در سالن شماره ۳ مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه می‌رود.

این اثر نمایشی که داستانی متفاوت از دغدغه‌های نسل جوان را روایت می‌کند، دور اول اجراهای خود را از اول اسفند ۱۴۰۴ آغاز کرده بود که به‌دلیل شرایط خاص کشور اجرای آن لغو شد.

در این نمایش پارسا صحرایی، نیما خطیب‌شاد، نیلوفر فتاحی، آهو شفیعی، آیلی شرفی، یزدان نظریان، مهتاب اسدی و نگار طوافی به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «جمعی هفت‌نفره از دوستان، به دلایل و مقاصد مختلف عزم مهاجرت دارند. در میانه بزم صمیمانه و دوستانه‌شان، حضور موشی که تنها با «سینا» در ارتباط است، فضا را از واقعیت دور کرده و به خیال و جادو نزدیک می‌کند.»

طراح موسیقی: حامد ‌مفاخری، طراح صحنه: رستگار محمدی، طراح لباس: آیلی ‌شرفی، طراح گرافیک: امیر ‌صداقتی، طراح نور: رمحمدرضا ‌رحمتی، نیلوفر ‌نقیب ‌ساداتی، دستیار نور: آندیا ‌اسلامی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: علیرضا ‌احمدی، دستیار کارگردان: ریحانه ‌گودینی، مدیر صحنه: سالار ‌خیری، عرشیا ‌اصغری، آریانا ‌خندق ‌آبادی، دستیار صحنه: معصومه ‌اکبرنژاد، آیلین مهدیلو، دستیار تهیه: علی ‌یوسفی، تبلیغات: راوی‌مدیا، مدیر تبلیغات: امیرحسین ‌میرزائی، تیزر و موشن گرافی: سهیل ‌فلاح، روابط عمومی: امیر ‌قالیچی (تئاتر ‌بازها)، عکاس: آتنا ‌صامی، باتشکر از: مرتضی ‌درویش‌زاده، پریسا صبوری، کیکاوس یاکیده، میلاد ‌معیری، راحله ‌گودینی، مونا ‌غیاثی و با همراهی: محمود حسینی دیگر عوامل این پروژه نمایشی هستند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به سایت‌ تیوال مراجعه کنند.