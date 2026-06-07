به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رضایی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در مجمع عمومی سالیانه هیئت اسکواش، بر ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساختهای ورزشی البرز متناسب با رشد جمعیت این استان تأکید کرد.
وی گفت: توسعه ورزش در البرز نیازمند تعامل و همکاری مستمر میان اداره کل ورزش و جوانان، فدراسیونهای ورزشی و هیئتهای استانی است و دستیابی به اهداف توسعهای بدون این همافزایی امکانپذیر نخواهد بود.
رضایی با اشاره به اینکه جایگاه البرز در ورزش کشور همواره خاص بوده است، اظهار کرد: شکاف موجود میان جمعیت و امکانات ورزشی موجب عدم تعدال میان عرضه و تقاضا و در نتیجه ایجاد مشکلاتی در توسعه رشته های ورزشی و برگزاری مسابقات، اردوها و تمرینات شده است.
وی خاطرنشان کرد: نرخ رشد جمعیتی استان البرز از تمامی استان های کشور بیشتر بوده و طبیعی است که این افزایش جمعیت، نیاز به توسعه امکانات و فضاهای ورزشی را دوچندان کند.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز خاطرنشان کرد: با وجود محدودیتها، تلاشهای گستردهای برای جذب اعتبارات ملی صورت گرفته و در سال جاری میزان اعتبارات ملی حوزه ورزش استان رشد چشمگیری داشته است.
وی ادامه داد: با پیگیریهای انجام شده، اعتبارات ملی ورزش البرز نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی یافته و بخشی از نیازهای زیرساختی استان از این محل تأمین خواهد شد، هرچند همچنان فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب وجود دارد.
رضایی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد هیئت اسکواش استان اشاره کرد و گفت: این هیئت در حوزه سیاستگذاری و اجرای برنامهها هماهنگی مناسبی با اداره کل ورزش و جوانان داشته و از روند کلی فعالیتهای آن رضایت داریم.
وی افزود: مسئولان هیئت اسکواش استان طی سالهای اخیر برای توسعه این رشته تلاشهای قابل تقدیری انجام دادهاند و اداره کل ورزش و جوانان نیز در حد توان از برنامهها و فعالیتهای این هیئت حمایت کرده است.
رضایی در پایان با تأکید بر تداوم همکاری میان اداره کل ورزش و جوانان استان و فدراسیون اسکواش اظهار امیدواری کرد با حمایتهای بیشتر و توسعه زیرساختها، زمینه رشد و موفقیت هرچه بیشتر ورزشکاران البرزی در این رشته فراهم شود.
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