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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱

تلاش آمریکا برای تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام

تلاش آمریکا برای تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام

خبرگزاری رویترز از تلاش‌های خصمانه آمریکا علیه ایران در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، آمریکا در حال لابیگری با سایر کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است تا از پیش‌نویس قطعنامه‌ای حمایت کنند که از تهران می خواهد سرنوشت مراکز هسته‌ای بمباران‌ شده و اورانیوم غنی‌شده ذخیره‌ شده در آنجا (در جریان تجاوز آمریکایی- صهیونیستی عیله ایران) را به آژانس اطلاع دهد.

متن پیش‌ نویس قطعنامه آمریکا که روز یکشنبه توسط رویترز مشاهده شد و پیش از نشست فصلی این هفته شورای حکام منتشر شد، مذاکرات فعلی بین آمریکا و ایران را پیچیده‌تر می‌کند، زیرا تهران از قطعنامه‌ها علیه خود در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خشمگین خواهد شد.

این در حالیست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز ماهیت برنامه هسته ای صلح آمیز ایران را تأیید کرده است.

در بخشی از متن ادعایی که توسط رویترز مشاهده شده، آمده است: ایران باید اطلاعات دقیقی در مورد مواد هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان در اختیار آژانس قرار دهد و تمام دسترسی‌هایی را که آژانس برای راستی‌آزمایی این اطلاعات نیاز دارد، ارائه کند.

این در حالیست که پیشتر نیز دیپلمات ها در گفتگو با رویترز اعلام کرده بودند که آمریکا قبل از نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش نویس یک قطعنامه علیه ایران را تهیه می کند.

تلاش خصمانه آمریکا علیه ایران در بحبوحه مذاکرات بر سر تمدید آتش بس و توافق میان تهراهن و واشنگتن صورت می گیرد.

کد مطلب 6853095

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