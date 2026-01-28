به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در مصاحبه با روزنامه ایزوستیا با بیان اینکه ما همواره آماده میانجی‌گری بین ایران و آمریکا هستیم، گفت: البته در صورتی که هر دو طرف درگیر چنین درخواستی داشته باشند، اما فعلاً چنین درخواستی وجود ندارد.

این دیپلمات روس افزود: پیش از هر چیز، واشنگتن و تهران باید مستقیماً با یکدیگر مذاکره کنند، اما به نظر می‌رسد نبود پیشرفت در مسیر دوجانبه تا حد زیادی ناشی از ویژگی‌های رویکردهای فوق‌العاده سخت‌گیرانه آمریکا در مذاکرات است که بیشتر شبیه اولتیماتوم هستند.

اولیانوف تصریح کرد: اسرائیل و آمریکا به تأسیساتی حمله کردند که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشتند؛ یعنی تأسیساتی که ماهیت کاملا صلح‌آمیز آنها توسط آژانس تأیید شده بود.

وی به محکوم نشدن اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات اتمی ایران توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرد و گفت: در حالی که این اقدامات ضربه‌ای جدی به رژیم عدم اشاعه هسته‌ای وارد کرد نه مدیرکل آژانس و نه شورای حکام نتوانستند ارزیابی منفی مناسبی از این رویدادها ارائه دهند.

به گفته این دیپلمات، موضوع ازسرگیری بازرسی‌های آژانس اکنون در دستور کار قرار دارد و باید بدون شتاب، به‌صورت تدریجی اما بسیار ظریف به سمت آن حرکت کرد تا نتیجه‌ای مثبت حاصل شود.

اولیانوف گفت: برخلاف کشورهای غربی، مسکو در عین اینکه خواستار ازسرگیری فوری دسترسی بازرسان آژانس به همه تأسیسات هسته‌ای ایران است با تشدید تنش ها در این رابطه مخالف است.

وی افزود: فدراسیون روسیه آماده است در صورت درخواست دو طرف، به دستیابی به توافق میان آژانس و ایران کمک کند.