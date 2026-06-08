به گزارش خبرگزاری مهر، لارنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال امروز دوشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود در ایکس نوشت: پیش‌نویس قطعنامه آمریکا برای نشست این هفته شورای حکام آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی (IAEA)، که کشورهای اروپایی (E۳) چندان مشتاق آن نبودند، اصلاح شده و به گفته منابع، اکنون به قطعنامه مشترک ۳ کشور اروپایی و آمریکا تبدیل شده است. بنابراین به احتمال زیاد تصویب خواهد شد.

خبرنگار وال استریت ژورنال در این باره ادامه داد: بر اساس برداشت من، فشار آمریکا برای ارجاع فوری پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، به عنوان یک مصالحه، از قطعنامه حذف شده است.

در همین رابطه، خبرگزاری رویترز دیروز اعلام کرده بود: آمریکا در حال لابیگری با سایر کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است تا از پیش‌نویس قطعنامه‌ای حمایت کنند که از تهران می خواهد سرنوشت مراکز هسته‌ای بمباران‌ شده و اورانیوم غنی‌شده ذخیره‌ شده در آنجا (در جریان تجاوز آمریکایی- صهیونیستی عیله ایران) را به آژانس اطلاع دهد.

متن پیش‌ نویس قطعنامه آمریکا که دیروز یکشنبه توسط رویترز مشاهده و پیش از نشست فصلی این هفته شورای حکام منتشر شده بود، مذاکرات فعلی بین آمریکا و ایران را پیچیده‌تر می‌کند، زیرا تهران از قطعنامه‌ها علیه خود در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خشمگین خواهد شد.

این در حالیست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز ماهیت برنامه هسته ای صلح آمیز ایران را تأیید کرده است.

در بخشی از متن ادعایی که توسط رویترز مشاهده شده، آمده بود: ایران باید اطلاعات دقیقی در مورد مواد هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان در اختیار آژانس قرار دهد و تمام دسترسی‌هایی را که آژانس برای راستی‌آزمایی این اطلاعات نیاز دارد، ارائه کند.

تلاش خصمانه آمریکا علیه ایران در بحبوحه مذاکرات بر سر تمدید آتش بس و توافق میان تهران و واشنگتن صورت می گیرد.