به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بینالمللی بزرگداشت «زهرا کوچولو» نوه شهید رهبر معظم انقلاب با حضور بیش از هزار شیرخوار از ایران و نمایندگانی از ۴۵ کشور جهان روز پنجشنبه شب ۲۸ خرداد ماه ساعت ۲۲ در میدان مفید و خیابان شهید صدوقی(ره) قم برگزار خواهد شد.
ثبتنام برای نوزادان از یک روزه تا دو ساله انجام میشود و خانوادهها میتوانند از طریق سامانه https://survey.porsline.ir/s/jYZtwadn اطلاعات فرزندان خود را ثبت کنند و پس از طی مراحل مربوطه در مراسم حضور یابند.
قم- مراسم بینالمللی بزرگداشت «زهرا کوچولو» نوه شهید رهبر معظم انقلاب روز پنجشنبه شب ۲۸ خرداد در میدان مفید و خیابان شهید صدوقی(ره) قم برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بینالمللی بزرگداشت «زهرا کوچولو» نوه شهید رهبر معظم انقلاب با حضور بیش از هزار شیرخوار از ایران و نمایندگانی از ۴۵ کشور جهان روز پنجشنبه شب ۲۸ خرداد ماه ساعت ۲۲ در میدان مفید و خیابان شهید صدوقی(ره) قم برگزار خواهد شد.
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