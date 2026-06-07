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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲

مراسم بین‌المللی بزرگداشت نوه رهبر شهید در قم برگزار می شود

مراسم بین‌المللی بزرگداشت نوه رهبر شهید در قم برگزار می شود

قم- مراسم بین‌المللی بزرگداشت «زهرا کوچولو» نوه شهید رهبر معظم انقلاب روز پنجشنبه شب ۲۸ خرداد در میدان مفید و خیابان شهید صدوقی(ره) قم برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بین‌المللی بزرگداشت «زهرا کوچولو» نوه شهید رهبر معظم انقلاب با حضور بیش از هزار شیرخوار از ایران و نمایندگانی از ۴۵ کشور جهان روز پنجشنبه شب ۲۸ خرداد ماه ساعت ۲۲ در میدان مفید و خیابان شهید صدوقی(ره) قم برگزار خواهد شد.

ثبت‌نام برای نوزادان از یک روزه تا دو ساله انجام می‌شود و خانواده‌ها می‌توانند از طریق سامانه https://survey.porsline.ir/s/jYZtwadn اطلاعات فرزندان خود را ثبت کنند و پس از طی مراحل مربوطه در مراسم حضور یابند.

کد مطلب 6853101

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