به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدی، عصر امروز یکشنبه، در آیین رونمایی از اتوبوس‌های ۱۸ متری خریداری شده، اظهار کرد: کرج امروز در بسیاری از حوزه‌های مدیریت شهری پیشتاز و پیشرو است و بخش قابل توجهی از اتفاقات نوین در این شهر رقم می‌خورد.

وی با اشاره به ورود نخستین اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی به ناوگان شهری کرج افزود: بسیاری از طرح‌هایی که سال‌ها در حد آرزو و مطالبه شهروندان باقی مانده بود، در دوره ششم مدیریت شهری به مرحله اجرا، افتتاح و بهره‌برداری رسیده است.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر اهمیت توسعه حمل‌ونقل عمومی عنوان کرد: این حوزه از اولویت‌های اصلی شورای شهر و مدیریت شهری بوده و طی سال‌های اخیر با حساسیت ویژه‌ای پیگیری شده است.

محمدی ادامه داد: راه‌اندازی خط اتوبوس تندرو (BRT) و توسعه خدمات مترو از جمله اقدامات شاخصی است که در راستای ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی برای شهروندان کرجی به ثمر نشسته است.

وی با اشاره به اضافه شدن ۱۲ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری به ناوگان حمل‌ونقل عمومی کرج بیان کرد: در سفر اخیر به تبریز نیز توافقی به امضا رسید که بر اساس آن، ۱۰۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر کرج افزوده خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه مدیریت شهری عزم جدی برای توسعه زیرساخت‌های شهری دارد، گفت: مجموعه مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر هم‌قسم شده‌اند تا کرج را به جایگاهی درخور ظرفیت‌های این کلانشهر برسانند و در آینده‌ای نه‌چندان دور، این شهر را در زمره شهرهای ممتاز و پیشرو کشور قرار دهند.

محمدی خاطرنشان کرد: هدف نهایی مدیریت شهری، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و حرکت به سمت استانداردهای روز جهانی در حوزه‌های مختلف خدمات شهری، به‌ویژه حمل‌ونقل عمومی است.