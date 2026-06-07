به گزارش خبرگزاری مهر، سید فرشاد بابایی در تشریح جزئیات عملیات کنترل بیولوژیک مزارع نخود استان اظهار داشت: در راستای مبارزه با آفت «هلیوتیس» یا همان کرم پیله‌خوار نخود که عامل اصلی کاهش عملکرد این محصول است، استفاده از زنبور «براکون» به عنوان یک راهکار مؤثر در دستور کار قرار گرفته است.

مزایای مبارزه بیولوژیک؛ تضمین سلامت غذایی و جلوگیری از ریزش گل‌ها

وی با اشاره به مزایای متعدد این روش گفت: جایگزینی مبارزه بیولوژیک به جای سموم شیمیایی، علاوه بر تضمین سلامت غذایی جامعه، به کشاورزان کمک می‌کند تا در مراحل حساس رشد گیاه، به‌ویژه مرحله گلدهی که استفاده از سموم شیمیایی منجر به ریزش گل‌ها و کاهش تولید می‌شود، بدون دغدغه از سلامت محصول خود محافظت کنند.

پیش‌بینی برداشت بیش از ۵۰ هزار تن نخود از ۶۸ هزار هکتار اراضی

بابایی افزود: در سال جاری ۶۸ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت نخود رفته است که پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵۰ هزار تن محصول از این سطح برداشت شود.

وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل سازمان حفظ نباتات کشور، عملیات رهاسازی زنبور براکون طی دو مرحله و به فواصل ۸ تا ۱۰ روز انجام می‌شود؛ در هر مرحله ۱۰۰۰ فروند زنبور و در مجموع ۲۰۰۰ فروند زنبور ماده برای هر هکتار مزرعه رهاسازی می‌شود.

نحوه عملکرد زنبور براکون؛ نابودی آفت و محافظت از محصول

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در پایان درباره نحوه عملکرد این زنبور توضیح داد: زنبور براکون پس از شناسایی لارو کرم پیله‌خوار، با نیش زدن آن موجب توقف تغذیه لارو شده و سپس با تخم‌گذاری روی بدن آن، چرخه زندگی خود را کامل می‌کند که این فرآیند منجر به نابودی آفت و محافظت از محصول می‌شود.

بابایی تأکید کرد: این روش علاوه بر صرفه اقتصادی، نقش بسزایی در کاهش باقیمانده سموم شیمیایی در محصول نهایی و عرضه محصولی سالم به بازار دارد.

وی یادآور شد: بهره‌گیری از این روش نوین، گامی مؤثر در راستای تحقق کشاورزی پایدار و حفظ سلامت جامعه محسوب می‌شود.