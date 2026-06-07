به گزارش خبرنگار مهر، مریم عمادیپور، عصر یکشنبه در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر فرآیند تولید و توزیع نان، از تشدید بازرسیها و ساماندهی واحدهای آزادپز خبر داد.
تأکید بر اعلام نرخ مصوب و نصب نرخنامه در نانواییها
عمادیپور در این نشست با تأکید بر لزوم شفافیت اقتصادی برای شهروندان، خاطرنشان کرد: اتحادیه نانوایان موظف است نرخ مصوب نانواییهای آزادپز را به صورت رسمی اعلام کند و تمامی واحدهای خبازی نیز ملزم به نصب نرخنامه در محل کسب خود هستند.
وی ادامه داد: این اقدام گامی مؤثر در جلوگیری از هرگونه گرانفروشی و تضمین حقوق مصرفکنندگان خواهد بود.
ارائه گزارش پیمانکار جدید حمل آرد
معاون برنامهریزی فرمانداری ویژه بروجرد در ادامه به بررسی راهکارهای ساماندهی نانواییهای آزادپز اشاره کرد و افزود: در این نشست، پیمانکار جدید حمل آرد، گزارشی جامع از نحوه توزیع آرد میان واحدهای خبازی ارائه داد که مورد بررسی و ارزیابی اعضا قرار گرفت.
پیگیری اجرای مصوبات کارگروه آرد و نان از طریق استانداری
وی همچنین از پیگیری جدی اجرای مصوبات کارگروه آرد و نان از طریق استان خبر داد و تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت نان در سطح کشور، برنامهریزی منسجمی برای مدیریت و تقویت بازرسیها در سطح شهرستان بروجرد انجام شده است تا از بروز هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری شود.
تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی
عمادیپور در پایان با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی عضو کارگروه، خواستار استمرار هماهنگی میان فرمانداری، اتحادیه نانوایان، اداره صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای نظارتی شد.
وی گفت: هدف نهایی، تأمین نان با کیفیت و با قیمت مصوب برای شهروندان بروجردی است و در این راه با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.
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