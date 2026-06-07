به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد برداشت گندم و دانه‌های روغنی شهرستان چگنی عصر امروز یکشنبه ۱۷ خردادماه به ریاست فرماندار و با حضور اعضای ستاد در محل فرمانداری برگزار شد.

ارائه گزارش وضعیت مزارع توسط مدیر جهاد کشاورزی

در این جلسه که با هدف برنامه‌ریزی و هماهنگی برای تسهیل عملیات برداشت محصولات استراتژیک کشاورزی تشکیل شد، علی خادمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و دبیر ستاد، گزارشی از وضعیت مزارع و برنامه‌های پیش‌بینی شده برای فصل برداشت ارائه کرد.

تصویب مصوباتی برای تسریع و ارتقای کیفیت برداشت

در ادامه این نشست، موضوعات کلیدی از جمله نظارت مستمر بر فرآیند برداشت، تأمین سوخت مورد نیاز کمباین‌ها و هماهنگی با فرماندهی نیروی انتظامی جهت تسهیل در تردد ماشین‌آلات کشاورزی، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت مصوباتی در راستای تسریع و ارتقای کیفیت عملیات برداشت به تصویب رسید.

تأکید فرماندار: همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها برای رفع موانع

فرماندار چگنی در این جلسه ضمن تأکید بر لزوم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی مربوطه، تصریح کرد: تمام دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند با شناسایی و رفع موانع احتمالی، شرایطی را فراهم کنند تا برداشت محصولات با بهترین کیفیت و در مناسب‌ترین زمان ممکن صورت گیرد.

سیف در پایان خاطرنشان کرد: امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی از اولویت‌های اصلی مجموعه مدیریت شهرستان است و همه دستگاه‌ها باید پای کار باشند.

شایان ذکر است این جلسه در راستای اجرای برنامه‌های ستاد استانی و با هدف حمایت حداکثری از کشاورزان در فصل برداشت برگزار شد.