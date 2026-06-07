مریم عبدالله‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوربین‌های پلاک‌خوان در جایگاه‌های سوخت شهرستان بشاگرد نصب و فعال شده‌اند.

وی با بیان اینکه نصب این دوربین‌ها در راستای سیاست‌های کلان کشوری صورت گرفته است، افزود: از برنامه‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نصب دوربین‌های پلاک‌خوان در جایگاه‌های سوخت است تا سوخت‌گیری از طریق پلاک خودرو انجام شود.

عبدالله‌زاده هدف از فعال‌سازی این دوربین‌ها را ارتقاء امنیت، جلوگیری از قاچاق سوخت و نظارت هوشمند بر توزیع فرآورده‌های نفتی عنوان کرد و گفت: با نصب دوربین‌های پلاک‌خوان، نظارت هوشمند برای جلوگیری از خودروهایی که چند بار سوختگیری می‌کنند صورت می‌گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بشاگرد تصریح کرد: نرم‌افزار پلاک‌خوان جایگاه سوخت به منظور کنترل تردد جایگاه‌های سوخت بنزین و گاز توسعه یافته است و به محض ورود خودرو، پلاک خودرو را خوانده و آن را ثبت می‌کند.

وی افزود: همچنین آماری جامع و کامل از خودروها در اختیار کارکنان جایگاه سوخت قرار می‌دهد و در کنار این موارد از سوخت‌گیری بدون پرداخت هزینه نیز جلوگیری می‌کند.

عبدالله‌زاده با اشاره به اهمیت تأمین امنیت جایگاه‌های سوخت تأکید کرد: جایگاه‌های سوخت بنزین جمله مکان‌هایی هستند که روزانه افراد زیادی به آن مراجعه می‌کنند و نسبت به خطراتی مانند دزدی و سرقت آسیب‌پذیرند. این خطرات در برخی ساعت‌های شبانه‌روز مانند شب تشدید می‌شوند؛ بنابراین وجود دوربین‌های نظارتی امری ضروری است.

معاون فرماندار بشاگرد با توجه به موقعیت جغرافیایی این شهرستان در استان هرمزگان و نزدیکی به مناطق مرزی، خاطرنشان کرد: فعال‌سازی دوربین‌های پلاک‌خوان گام مهمی در مقابله با قاچاق سوخت و شفاف‌سازی مصرف در این شهرستان است.

وی ادامه داد: روزانه ۵۵ میلیون لیتر با کارت جایگاه‌ها در سراسر کشور سوختگیری صورت می‌گیرد و با اجرای این طرح به راحتی قابل رصد و پیگیری خواهد بود.

عبدالله‌زاده همچنین گفت: پایگاه داده‌ای از متخلفانی که بدون پرداخت سوخت اقدام به سوختگیری کرده‌اند ایجاد می‌شود و لیست سیاهی ایجاد خواهد شد که اگر فرد متخلف دوباره وارد جایگاه سوخت شود، هشدارهایی صادر می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بشاگرد در پایان از شهروندان خواست ضمن همکاری با مسئولان جایگاه‌های سوخت، نسبت به استفاده از کارت سوخت شخصی خود اقدام کنند و از سوخت‌گیری غیرمتعارف خودداری کنند.