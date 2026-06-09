به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین نوروزی از کشف مقادیر قابل توجهی سوخت خارج از شبکه توزیع در شهرستان علی‌آبادکتول خبر داد و اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌ها و نارضایتی‌های مردمی مبنی بر عرضه غیرقانونی بنزین و گازوئیل توسط یکی از جایگاه‌های سوخت شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، صحت گزارش‌های دریافتی را تأیید کرده و مشخص شد مسئول یکی از جایگاه‌های سوخت اقدام به توزیع غیرقانونی فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه رسمی می‌کند.

فرمانده انتظامی علی‌آبادکتول ادامه داد: پس از هماهنگی با مرجع قضائی، تیمی متشکل از مأموران پلیس و بازرسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به محل اعزام شدند و با بررسی سامانه هوشمند سوخت، تراکنش‌های ثبت‌شده و تصاویر دوربین‌های مداربسته، تخلفات صورت‌گرفته را مورد ارزیابی قرار دادند.

وی خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان داد برخی کارکنان جایگاه با سوءاستفاده از کارت‌های سوخت متفرقه، اقدام به سوخت‌گیری غیرمجاز برای خودروهای مختلف کرده‌اند که این اقدام مصداق عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی محسوب می‌شود.

نوروزی با اشاره به نتایج تحقیقات گفت: در این پرونده، قاچاق هزار و ۸۸۳ لیتر بنزین و ۱۰ هزار و ۵۲ لیتر گازوئیل محرز شد که مجموع سوخت کشف‌شده به ۱۱ هزار و ۹۳۵ لیتر می‌رسد.

وی ارزش ریالی سوخت‌های کشف‌شده را بیش از هشت میلیارد و ۶۵۶ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: پرونده تخلف برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

فرمانده انتظامی علی‌آبادکتول با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق کالا و سوخت گفت: برخورد با سودجویان و اخلالگران نظام توزیع فرآورده‌های نفتی با جدیت ادامه دارد و پلیس در راستای صیانت از حقوق عمومی، با هرگونه تخلف در این حوزه قاطعانه برخورد خواهد کرد.