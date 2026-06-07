مکتب رهبر شهید از صحنه عمومی باید به میدان علم بیاید

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از کتاب مکتب امام راحل و شهید با حضرو حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی امروز یکشنبه ۱۷ خردادماه در محل سازمان برگزار شد.

در این مراسم حسین بغدادی، نویسنده کتاب، با اشاره به هویت و هدف این اثر گفت: هدف از تألیف این کتاب، ارائه مکتب امام از منظر امام شهید و مستند به کلام هر دو امام بزرگوار بود تا پیوستگی و امتداد این اندیشه را به نمایش بگذاریم.

وی افزود: این دغدغه سال‌ها در ذهن ما بود که اگر امام شهید فرصت تألیف مستقیم کتاب نداشتند، چه می‌نوشتند؟ بنابراین، این کتاب مستند به کلام رهبر شهید تدوین شد تا مأموریت مکتب امام را پررنگ کنیم. تمرکز ابتدای کتاب بر مکتب امام بود و تلاش کردیم تا به جبهه حق نوعی خودآگاهی ببخشیم تا صرفاً به دغدغه‌های نخبگانی و نظری محض نپردازد.

نویسنده کتاب با بیان انگیزه اصلی مجموعه مؤلفان تصریح کرد: انگیزه شخصی ما این بود که کمتر کتابی تلاش کرده است تمام‌چهره‌ها و ابعاد فکری رهبران انقلاب را در یک اثر معرفی کند. امام راحل و امام شهید، جامع وجوه متعدد اندیشه امامین انقلاب هستند و این مکتب، تنها یک مکتب نظری یا عملیاتی نیست، بلکه جامع‌النظرات است.

بغدادی گفت: اصلی‌ترین جملات دو امام که در حکم وصیت تمام عمرشان است، در این اثر گردآوری شده است. کار اصلی توسط اساتیدی که اسامی‌شان در مقدمه ذکر شده، انجام شده و ما با گروهی از مؤلفان، طی چندین سال تلاش کردیم این اندیشه‌ها را مستند به کلمات کنیم.

وی با اشاره به ویژگی‌های متمایز این اثر در بعد آموزشی، علمی و کاربردی خاطرنشان کرد: در تدوین این کتاب، به ارائه عالمانه و بعد اندیشمندانه توجه ویژه‌ای شد تا صرفاً به چینش سخنان بسنده نشود.

بغدادی افزود: پس از شهادت رهبر انقلاب، نیازمندیم تا بحث مکتب امام را از یک بحث عمومی به مبحثی علمی تبدیل کنیم و این کتاب می‌تواند محور چنین اقدامی را فراهم آورد. متأسفانه در بازار کتاب، آثار متعددی وجود دارد که این تکثر گاه اذیت‌کننده است؛ با این حال، تلاش کردیم با زحمت تیم همکاران، کمالات آثار موجود در این زمینه را احصا و در این اثر جانمایی کنیم تا از ارائه‌ای خشک دوری شود.

وی در خصوص جامعه هدف این اثر گفت: مخاطبان این کتاب شامل همه انقلابیون، کسانی که دل در گرو این مکتب دارند و نیز نخبگان است و درس‌های هشت‌گانه آن بر اساس سه سطح تفکیک شده است. این کتاب، حاصل تلاش جریانی از حوزه علمیه انقلابی است که حدود ۵ سال برای آن زحمت کشیده شده و پژوهشگاه نیز برای تولد فیزیکی این اثر تلاش‌های بسیاری کرده است.

شاهد نسلی از حوزه علمیه هستیم که شخصیتشان ذیل مکتب امامین شکل گرفته است

حجت‌الاسلام سید علی موسوی مدیر پژوهشکده باقرالعلوم نیز در این نشست با اشاره به ویژگی‌های این اثر گفت: ویژگی بارز این کتاب، عبور از مرحله استراتژی و رسیدن به میدان عمل است، به‌طوری که تا پایین‌ترین لایه یعنی طرح‌ها پیش رفته است. امروز شاهد نسلی در حوزه علمیه هستیم که شخصیتش ذیل این مکتب شکل گرفته است.

وی در خصوص فعالیت‌های کارگروه مکتب امام افزود: «این کارگروه، مدخل تحقیقات ما در حوزه‌های دیگر بود. ما تلاش کردیم تاریخ را بر مبنای سیره امام و انقلاب بنویسیم؛ هم تاریخ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را تدوین کنیم و هم رهبری را بر بستر زمان ترسیم نماییم تا این منطق را برای آینده حفظ کنیم. محصول این رویکرد، حجم زیادی از آثار بوده است که پیش از این در دانشگاه شریف و در قلب خوانش سیره انجام می‌شد. به‌عنوان مثال، به تدوین تاریخ اجتماعی ایران پرداختیم و سیر روشنفکری ایران در دهه ۵۰ را در چهارچوب مکتب امام بازخوانی کردیم.»