ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده قرارگاه حضرت خاتم‌الانبیا(ص) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش‌بس شرارت های خود علیه مردم مظلوم لبنان با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین المللی را روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح های ممنوعه از جمله بمب های فسفری مرتکب جنایات جنگی می گردد.

با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودک کش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است.

قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت، اهدافی را در سرزمین های اشغالی مورد هجوم قرار می دهیم.

ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.