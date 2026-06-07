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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۹

مردم میاندوآب در واکنش به حمله موشکی سپاه فریاد «حیدر حیدر» سر دادند

مردم میاندوآب در واکنش به حمله موشکی سپاه فریاد «حیدر حیدر» سر دادند

ارومیه - مردم میاندوآب در پاسخ به حمله موشکی سپاه با فریاد «حیدر حیدر» حمایت خود از انقلاب و رهبری را فریاد زدند.

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کد مطلب 6853429

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