https://mehrnews.com/x3cgqV ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۹ کد مطلب 6853429 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۹ مردم میاندوآب در واکنش به حمله موشکی سپاه فریاد «حیدر حیدر» سر دادند ارومیه - مردم میاندوآب در پاسخ به حمله موشکی سپاه با فریاد «حیدر حیدر» حمایت خود از انقلاب و رهبری را فریاد زدند. دریافت 19 MB کد مطلب 6853429 کپی شد مطالب مرتبط حماسهسازی محلاتیها در نود و نهمین شب مقاومت اجتماع مردم دلگان در نود و هشتمین شب حضور در خیابان پخش پیام تشکر سید مجید موسوی در تجمع مردم حال و هوای بامدادی رشتوندان بعد از حمله موشکی ایران به اسرائیل تجمع باشکوه مردم بوشهر در دفاع از آرمانهای انقلاب شب نود و نهم حماسهسازی مردم تبریز در شب های اقتدار ملی برچسبها فرمانداری میاندوآب تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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