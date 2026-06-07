  1. استانها
  2. مرکزی
۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۵

حماسه‌سازی محلاتی‌ها در نود و نهمین شب مقاومت

حماسه‌سازی محلاتی‌ها در نود و نهمین شب مقاومت

محلات- در این ویدئو حماسه‌سازی محلاتی‌ها در نود و نهمین شب مقاومت را ملاحظه می کنید.

دریافت 7 MB
کد مطلب 6853383

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها