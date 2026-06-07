https://mehrnews.com/x3cgpY ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۵ کد مطلب 6853383 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۵ حماسهسازی محلاتیها در نود و نهمین شب مقاومت محلات- در این ویدئو حماسهسازی محلاتیها در نود و نهمین شب مقاومت را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6853383 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم اراک در نود و نهمین شب حماسه و مقاومت حضور پرشور مردم محلات در نود و هشتمین شب حماسه و مقاومت اجتماع حماسی مردم ساوه در نود و هشتمین شب لبیک به فرمان رهبری برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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