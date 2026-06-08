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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

برخورد قایق صیادی با شناگر در ساحل جاسک حادثه آفرید

برخورد قایق صیادی با شناگر در ساحل جاسک حادثه آفرید

جاسک - رئیس شیلات جاسک از مصدومیت یک شناگر ۴۶ ساله بر اثر برخورد قایق صیادی در ساحل مقسا این شهرستان خبر داد.

علی‌اصغر زارعی رئیس شیلات جاسک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عصر روز یکشنبه یک شناگر ۴۶ ساله در ساحل مقسا واقع در مرکز شهر جاسک بر اثر برخورد یک فروند قایق صیادی دچار مصدومیت شد.

وی افزود: پس از وقوع این حادثه، نیروهای اورژانس ۱۱۵ به سرعت در محل حاضر شدند و اقدامات اولیه درمانی را برای مصدوم انجام دادند.

رئیس شیلات جاسک بیان کرد: این فرد از ناحیه سر و گردن آسیب دیده و به دلیل آب‌گرفتگی ریه نیز تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفته است.

زارعی تصریح کرد: مصدوم برای ادامه درمان به بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) جاسک منتقل شده و بر اساس گزارش‌های دریافتی، حال عمومی وی مساعد است.

وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در مناطق ساحلی گفت: با توجه به افزایش حضور شهروندان در سواحل و استفاده از دریا در روزهای گرم سال، شناگران باید از شنا در مسیر تردد شناورها خودداری کنند و صیادان نیز هنگام تردد در محدوده‌های ساحلی با دقت و احتیاط بیشتری حرکت کنند تا از وقوع حوادث مشابه پیشگیری شود.

کد مطلب 6853453

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