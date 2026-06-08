برخورد قایق صیادی با شناگر در ساحل جاسک حادثه آفرید

علی‌اصغر زارعی رئیس شیلات جاسک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عصر روز یکشنبه یک شناگر ۴۶ ساله در ساحل مقسا واقع در مرکز شهر جاسک بر اثر برخورد یک فروند قایق صیادی دچار مصدومیت شد.

وی افزود: پس از وقوع این حادثه، نیروهای اورژانس ۱۱۵ به سرعت در محل حاضر شدند و اقدامات اولیه درمانی را برای مصدوم انجام دادند.

رئیس شیلات جاسک بیان کرد: این فرد از ناحیه سر و گردن آسیب دیده و به دلیل آب‌گرفتگی ریه نیز تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفته است.

زارعی تصریح کرد: مصدوم برای ادامه درمان به بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) جاسک منتقل شده و بر اساس گزارش‌های دریافتی، حال عمومی وی مساعد است.

وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در مناطق ساحلی گفت: با توجه به افزایش حضور شهروندان در سواحل و استفاده از دریا در روزهای گرم سال، شناگران باید از شنا در مسیر تردد شناورها خودداری کنند و صیادان نیز هنگام تردد در محدوده‌های ساحلی با دقت و احتیاط بیشتری حرکت کنند تا از وقوع حوادث مشابه پیشگیری شود.