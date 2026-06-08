به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرهای مختلف استان از جمله گرگان، گنبدکاووس، کردکوی، آزادشهر، علیآبادکتول، مینودشت، بندرترکمن و دیگر نقاط گلستان، شامگاه گذشته با حضور گسترده در میدانها و فضاهای عمومی، ضمن گرامیداشت صدمین شب اجتماعات مردمی، حمایت خود از پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران به اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی را اعلام کردند.
در این تجمعات که با حضور خانوادهها، جوانان، دانشجویان، فعالان فرهنگی و مذهبی همراه بود، شرکتکنندگان با سر دادن شعارهای حماسی و انقلابی، بر حمایت از نیروهای مسلح و حق مشروع جمهوری اسلامی ایران در دفاع از امنیت و منافع ملی تأکید کردند.
آنچه این شب را از شبهای گذشته متمایز ساخت، همزمانی صدمین شب حضور مردمی در میدانهای استان با پاسخ موشکی ایران به دشمن صهیونیستی بود؛ موضوعی که شور و هیجان خاصی به اجتماعات مردمی بخشید و میدانهای شهر را به صحنه تجلی وحدت، همدلی و حمایت از اقتدار ملی تبدیل کرد.
در گرگان، میدان وحدت بار دیگر میزبان خیل عظیمی از شهروندانی بود که با حضور خود، حمایت از توان دفاعی کشور را فریاد زدند. در دیگر شهرستانهای استان نیز اجتماعات مشابهی برگزار شد و مردم با حضور خود نشان دادند که در بزنگاههای حساس، پشتیبان امنیت، اقتدار و منافع ملی کشور هستند.
تداوم این اجتماعات مردمی طی ۱۰۰ شب گذشته، از نگاه بسیاری از ناظران اجتماعی، نشانهای از پویایی سرمایه اجتماعی و استمرار مشارکت مردمی در عرصههای فرهنگی و اجتماعی است. حضوری که این بار با حمایت از پاسخ موشکی جمهوری اسلامی ایران همراه شد و تصویری روشن از پیوند میان مردم، آرمانهای انقلاب اسلامی و دفاع از عزت و اقتدار کشور را به نمایش گذاشت.
صدمین شب میدانداری مردم گلستان، تنها یک اجتماع عمومی نبود؛ بلکه روایتگر استمرار حضوری مردمی بود که در لحظههای حساس، میدان را خالی نمیکنند و با حضور آگاهانه خود، پیام وحدت، مقاومت و حمایت از ایران مقتدر را به نمایش میگذارند.
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