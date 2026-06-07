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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۰۴

آزادشهر در میدان حمایت از ایران مقتدر

آزادشهر در میدان حمایت از ایران مقتدر

آزادشهر- مردم کردکوی با حضور پرشور در اجتماع شبانه، حمایت خود از عزت، اقتدار و امنیت کشور را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6853458

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