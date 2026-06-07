https://mehrnews.com/x3cgrw ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۰۴ کد مطلب 6853458 استانها گلستان استانها گلستان ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۰۴ آزادشهر در میدان حمایت از ایران مقتدر آزادشهر- مردم کردکوی با حضور پرشور در اجتماع شبانه، حمایت خود از عزت، اقتدار و امنیت کشور را به نمایش گذاشتند. دریافت 5 MB کد مطلب 6853458 کپی شد مطالب مرتبط صد شب مقاومت مردم، عزت اسلام را در جهان به نمایش گذاشت ضیاءآباد در نودونهمین شب؛ استمرار حضور مردمی در حمایت از انقلاب قزوین در نودونهمین شب؛ حضور مردم به آستانه صدمین شب رسید مهرگان در قاب وحدت؛ مردم برای نودونهمین شب گرد هم آمدند آبگرم در مسیر همبستگی؛ حضور مردمی به شب نودونهم رسید اسفرورین؛ طنین همصدایی مردم در نودونهمین شب حضور برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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