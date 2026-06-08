شنیده شدن صدای انفجار در مناطقی از عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، گزارش ها از وقوع انفجار در مناطقی از کشور عراق حکایت دارد.

به گفته خبرنگار المیادین در بغداد ، صدای انفجاری با منشأ نامشخص در سراسر پایتخت عراق شنیده شد.

همچنین منابع عراقی از شنیده شدن صدای انفجاری در منطقه طوز خورماتو در استان صلاح الدین عراق خبر دادند.

در عین حال، خبرگزاری محور نیوز گزارش داد اشیاء ناشناس بر فراز بیروت و بغداد دیده شدند.

رسانه‌های اسرائیلی مدعی شدند که در عملیات تجاوزکارانه اخیر علیه ایران، هیچ هواپیمایی وارد حریم هوایی ایران نشده و تمامی شلیک‌ها از خاک عراق و مناطق دریایی صورت گرفته است.