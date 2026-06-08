آغاز برداشت پیله ابریشم در مازندران

سید رحیم شهیدی پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز فصل برداشت پیله کرم ابریشم و فعال‌سازی سه کارگزار خرید برای تضمین قیمت مصوب و تحویل سریع این محصول خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل اظهار داشت: با آغاز فصل برداشت، همه مراکز خرید فعال شده‌اند و تمهیدات لازم برای خرید پیله تولیدی نوغانداران اندیشیده شده است تا محصول آنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با قیمت مصوب خریداری شود.

وی افزود: در فصل برداشت امسال، سه کارگزار خرید پیله در سطح شهرستان بابل فعالیت دارند که هدف آنها تسهیل فرآیند خرید، کاهش دغدغه‌های نوغانداران و حمایت از تولیدکنندگان این محصول است. مدیریت جهاد کشاورزی نیز به صورت مستمر روند خرید و خدمات‌رسانی را رصد می‌کند.

شهیدی‌پور با تأکید بر نقش مؤثر نوغانداری به عنوان یک فعالیت اقتصادی در روستاها و منبع درآمدی پایدار برای کشاورزان، خاطرنشان کرد: تداوم حمایت‌ها، ارائه خدمات فنی و اجرای برنامه‌های ترویجی برای تقویت و توسعه این حرفه در شهرستان بابل در دستور کار قرار دارد.

با فرارسیدن فصل برداشت پیله کرم ابریشم در شهرستان بابل، نوغانداران این منطقه روزهای پرمشغله‌ای را برای جمع‌آوری دسترنج خود سپری می‌کنند.