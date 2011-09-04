45 تن پیله تر کرم ابریشم نوغانداران خراسان شمالی خریداری شد

احمد داوطلب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این میزان پیله تر از هزار و 355 جعبه تخم نوغان توزیع شده میان متقاضیان استان برداشت شده اظهارداشت: به طور میانگین 33.4 کیلوگرم پیله تر از هر جعبه برداشت شده است.

وی تصریح کرد: با وجود تعیین قیمت تضمینی این محصول به ازای هر کیلو، 73 هزار و 900 ریال، نوغانداران استان پیله های کرم ابریشم خود را کیلویی 75 هزار و 500 ریال به بازار عرضه کردند.



مدیر امور طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم افزود: با وجود کاهش دو درصدی در تعداد جعبه های نوغان توزیع شده میان متقاضیان، میزان پیله تر تولید شده تفاوت چندانی با سال گذشته نداشته است.



وی کاهش نوسان دمای هوا، مناسب بودن شرایط محیطی و نیز انجام اقدامات ترویجی و برگزاری کلاسهای آموزشی را عامل ارتقای عملکرد ذکر کرده است.



وی توزیع 10 هزار اصله نهال توت اصلاح شده میان نوغانداران توزیع لوحهای فشرده آموزشی و برگزاری کلاسهای آموزشی در سطح روستاها را از جمله اقدامات انجام شده برای حمایت از این تولید کنندگان طی امسال ذکر کرد.



داوطلب استان خراسان شمالی را جزء پنج استان اول کشور و مستعد برای نوغانداری برشمرد و کیفیت پیله های تولید شده دراین استان را از بهترین پیله های تولید شده در کشور دانست.



وی همچنین از صدور مجوز فعالیت نوغانداری توسط سازمان جهاد کشاورزی خبر داد و افزود: افرادی که در این حرفه فعالیت می کنند می توانند نسبت به دریافت شناسنامه نوغانداری، پروانه تاسیس و بهره برداری اقدام کنند.



وی صدور شناسنامه نوغانداری را برای واحدهایی با شرایط پرورش حداکثر پنج جعبه نوغان ذکر کرد و در شرایط بالاتر از پرورش پنج جعبه افراد می توانند نسبت به دریافت مجوز تاسیس و بهره برداری اقدام کنند.



مدیر امور طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اضافه کرد: هم اکنون بیش از دو هزار خانوار استان در امر پرورش و تولید پیله کرم ابریشم فعالیت دارند و عمده نوغانداران استان در شهرستان بجنورد و مانه و سملقان سکونت دارند.



داوطلب خشک شدن درختان توت به علت خشکسالی های متوالی و عدم جایگزینی توسط نوغانداران، نیاز به بهسازی و ایجاد مکانهای مناسب جهت پرورش و افزایش سن بهره برداران این بخش را از جمله مشکلات نوغانداران ذکر کرد.