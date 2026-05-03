۵۰ جعبه نوغان بین بهره برداران پیشرو در آستانه اشرفیه توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری نژاد فرماندار آستانه اشرفیه عصر یکشنبه در آیین توزیع تخم نوغان در اداره نوغان این شهرستان با اشاره به سابقه درخشان این شهرستان در تولید پیله کرم ابریشم، اظهار کرد: آستانه اشرفیه در گذشته یکی از قطب‌های پرورش پیله کرم ابریشم بود که آیین‌های باشکوهی هم برای برداشت آن برگزارمی شد.

فرماندار آستانه اشرفیه با بیان اینکه گیلان با آب و هوای مرطوب وجود، باغات توت بستر مناسبی برای پرورش کرم ابریشم فراهم کرده است،افزود:با آموزش و فرهنگ‌سازی و همچنین حمایت از این کشاورزان است تا بتوانیم به تولید هرچه بهتر و بیشتر این محصول کمک کنیم.

وی تصریح کرد: این محصول علاوه بر هویت فرهنگی و اصیل شهرستان می‌تواند موتور محرک اقتصادی منطقه نیز باشد.

افزایش قیمت ۸۰ درصدی قیمت توافقی پیله ابریشم

محمدصادق عزیزان با بیان اینکه قیمت پیله کرم ابریشم در سال ۱۴۰۵ با قیمت تضمینی ۶۰۵ هزار تومان، امکان رشد ۸۰ درصدی را خواهد داشت، اظهار کرد: این افزایش قیمت نشان‌دهنده ارزش اقتصادی بالای این کالا است و پیش‌بینی می‌شود قیمت توافقی از مرز ۸۰۰ هزار تومان نیز عبور کند.

رئیس اداره ذخایر ژنتیکی کرم ابریشم و توت کشور با اشاره به توزیع ۱۵۰ هزار اصله نهال توت در استان گیلان، افزود: ۹۸ درصد از این نهال‌ها در خود شهرستان آستانه اشرفیه تولید شده و تنها دو درصد در خارج از استان توزیع شده است که در صورت اعلام آمادگی کشاورزان، آمادگی کامل برای توزیع نهال وجود دارد.

چشم انداز جهاد کشاورزی برای سال جاری حداقل ۲۰۰ جعبه نوغان است

حسن امیرنژاد با اشاره به تلاش‌های این نهاد برای رونق دوباره نوغانداری در شهرستان گفت: مدیریت جهاد کشاورزی آستانه اشرفیه در تلاش است تا نوغانداری در شهرستان را که یکی از قطب های نوغانداری در استان بود، احیا کند.

مدیر جهاد کشاورزی آستانه اشرفیه از آغاز فصل نوغان‌داری از اول اردیبهشت خبر داد و گفت: توزیع تخم نوغان از اردیبهشت آغاز و تا خرداد ماه ادامه خواهد داشت که در این راستا نیز از قبل ۱۲۰۰ اصله نهال یارانه ای در شهرستان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه از دیگر برنامه‌های این جهاد برای پرورش پیله کرم ابریشم در راستای حمایت از تولیدکنندگان، ارائه تسهیلات، آموزش، توزیع نوغان، فرهنگ‌سازی و آموزش در محل پرورش کرم ابریشم و... است،تصریح کرد: این اقدامات در جهت حمایت جامع از تولیدکنندگان و توسعه این صنعت صورت می‌گیرد.

امیر نژاد با بیان اینکه ۴۵ بهره بردار در آستانه اشرفیه در این حوزه فعالیت می کنند، گفت: ۵۰ جعبه تخم نوغان میان نوغانداران توزیع شده است که چشم انداز ما برای سال جاری حداقل ۲۰۰ جعبه میان ۴۵ بهره بر پیشرو در این حوزه است.