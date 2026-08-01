خبرگزاری مهر- گروه استانها، عاطفه وفائیان: اربعین که نزدیک میشود، جادهها رنگ دیگری میگیرند؛ رنگ قدمهایی که از شهرها و روستاها به سوی کربلا روانهاند و دلهایی که هر کدام سهمی از خدمت به زائران را بر عهده گرفتهاند. در خراسان رضوی نیز از روزهای پیش از اربعین، تکاپوی مردم برای همراهی با این حرکت بزرگ، در موکبها، هیئتها و مسیرهای پیادهروی دیده میشود. در کنار زائرانی که راه عتبات عالیات را در پیش میگیرند، گروهی دیگر با برپایی موکب و آمادهسازی امکانات، تلاش میکنند سفر عاشقان حسینی با آرامش و خدمترسانی بیشتری همراه باشد. آموزش موکبداران و فراهم شدن مقدمات حضور مجموعههای مردمی، بخشی از این آمادگیهاست. همچنین برای آنان که امکان حضور در راهپیمایی اربعین عراق را ندارند نیز مسیرهای دیگری از دلدادگی گشوده شده است. پیادهرویهای جاماندگان اربعین، فرصتی است تا مردم در کنار خانوادهها، کودکان و جوانان، قدم در راهی بگذارند که یادآور مسیر عشق و ارادت به سیدالشهدا (ع) است.
اعزام ۱۳۰ مبلغ خراسان رضوی به عتبات عالیات و آموزش موکبداران
حجتالاسلام محمود غلامی، مسئول ادیان و فرق ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای مجموعههایی که با هدف برپایی موکب در عتبات عالیات اعزام شدند، دوره آموزشی «بصیرتافزایی» برگزار شد.
مسئول ادیان و فرق ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: بخشی از این دوره با همکاری اندیشکده سعداء برگزار شد
وی تصریح کرد: هماهنگیهای لازم برای هیئتهای مذهبی علاقهمند به برپایی موکب در عراق، توسط اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با ستاد عتبات عالیات انجام شد.
اعلام برنامههای اربعین در تربتحیدریه؛ از پیادهروی جاماندگان تا ساماندهی ۶۷ کاروان
حجتالاسلام محمدعلی فاطمیان، مدیر اداره تبلیغات اسلامی تربتحیدریه ضمن گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامهها و اقدامات این شهرستان برای اربعین حسینی اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامههای پیشبینیشده، برگزاری پیادهروی جاماندگان اربعین در مسیر مزار شهدای بهشت عسگری تا مزار مقدس بیبی حسنیه است که برای خدمترسانی به شرکتکنندگان در این مسیر، ۶۰ موکب پذیرایی هماهنگ شده است.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی تربتحیدریه ادامه داد: همچنین کاروانهای پیاده مشهد نیز ساماندهی شدهاند و در مجموع ۶۷ کاروان در این بخش برنامهریزی شده است. این کاروانها پس از اربعین در مسیر بازگشت به مشهد از تربتحیدریه عبور میکنند.
وی با اشاره به خدمات پیشبینیشده برای زائران گفت: در مسیر مشهد تا تربتحیدریه و بالعکس، ایستگاههای صلواتی و محلهای اسکان برای زائران و کاروانها در نظر گرفته شده و هماهنگیهای لازم در این زمینه انجام شده است.
فاطمیان از اعزام مبلغ به روستاها و مناطق مختلف نیز خبر داد و بیان کرد: برای ایام منتهی به اربعین و شب اربعین، برنامه اعزام مبلغ به مناطق مختلف پیشبینی شده تا خدمات فرهنگی و تبلیغی نیز در کنار سایر برنامهها ارائه شود.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی تربتحیدریه درباره خدمات موکبهای مستقر در پیادهروی جاماندگان اربعین گفت: علاوه بر خدمات پذیرایی که بخش عمده فعالیت موکبها را تشکیل میدهد، برنامههای فرهنگی نیز در نظر گرفته شده است. غرفه کودک، غرفه عفاف و حجاب و برنامه «بیعت با امام و شهدا» از جمله این بخشهاست.
وی درباره برنامه «بیعت با امام و شهدا» بیان کرد: این برنامه برای نخستینبار اجرا میشود و قرار است با حضور مردم در هیئت و در فضایی نمادین همراه با پرچمهای سرخ، بیعتی با آرمانهای امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدا انجام شود.
برگزاری پیادهروی «دلدادگان حسینی» و برنامههای ویژه اربعین در نیشابور
حجتالاسلام عبدالرحمن یداللهی، مدیر اداره تبلیغات اسلامی نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه پیادهروی دلدادگان حسینی روز سهشنبه ۱۳ مردادماه، همزمان با اربعین حسینی، از مزار امامزاده غریب تا امامزاده محروق از ساعت ۸ صبح برگزار میشود.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی نیشابور افزود: برای این برنامه حدود ۴۰ موکب پذیرایی و فرهنگی پیشبینی شده و در طول مسیر نیز برنامههای عزاداری، سخنرانی و زیارت اربعین اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به پیشبینی حضور پرشور مردم در این مراسم اظهار کرد: پویش «پیادهروی به نیابت از رهبر شهید» نیز در این برنامه اجرا میشود و همچنین پویش حضور در پیادهروی با پرچم سرخ یا لثارات الحسین و پرچم ایران، با برنامهریزی شورای راهبری بانوان، در دستور کار قرار دارد.
یداللهی با توجه به اهمیت فرزندآوری ادامه داد: بانوان میتوانند با همراه داشتن فرزندان خود و با کالسکه در این مراسم شرکت کنند و برنامهای با عنوان «یاران امام زمان» نیز به همین مناسبت اجرا خواهد شد.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی نیشابور همچنین از برگزاری اجتماع دستههای سینهزنی و هیئات مذهبی در شب اربعین در خیابان امام خمینی خبر داد و گفت: این دستهها به اجتماع عزاداران میپیوندند.
وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۴۰ هزار نفر در پیادهروی دلدادگان حسینی این شهرستان حضور داشتند، افزود: امسال نیز انتظار میرود این مراسم با استقبال گسترده مردم برگزار شود.
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