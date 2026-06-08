به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر روایتی مستند و داستانمحور از زندگی شهید مدافع حرم مهران خالدی است که با تمرکز بر روایت همسر شهید، به ابعاد کمتر دیدهشده زندگی خانوادگی، دغدغهها، دلبستگیها و تجربه زیسته خانواده او میپردازد.
«پنجرهای در انتهای خیابان» از نقطه بازگشت شهید از آخرین مأموریتش آغاز میشود و با بهرهگیری از رفتوآمدهای زمانی میان گذشته و حال، مخاطب را با سالهای آشنایی، ازدواج و زندگی مشترک این شهید مدافع حرم همراه میکند. در این روایت، همسر شهید در فضایی آمیخته به انتظار، نگرانی و امید، خاطرات زندگی مشترک را مرور میکند و تصویری از تأثیر حضور و غیابهای ناشی از مأموریتهای جهادی بر زندگی خانواده ارائه میدهد.
نویسندگان برای تدوین این کتاب از خاطرات و روایتهای مستند نزدیکان شهید، از جمله همسر، فرزندان و اطرافیان وی بهره گرفتهاند و تلاش کردهاند تصویری مبتنی بر روایتهای دست اول از زندگی شهید مهران خالدی ارائه کنند.
در بخشی از این کتاب آمده است:
«آنجا همه حاج ناصر صدایش میزدند، یک حاج ناصر میگفتند و صد تا از دهانشان بیرون میجهید. معلوم بود آنجا هم حسابی رگ خواب آدمها را دست گرفته و دل همه را برده. ظهر خودش آمد دنبالم و باز رفت سر کار. از آن به بعد دیگر من و محمدحسین برای رفتن به سر کار و مدرسه سرویس داشتیم. فاطمه هم که خانه بود. غیر از مدرسه اجازه نداشتیم جایی برویم. تمام سهممان از دمشق همان مسیر رفتوآمد مدرسه به خانه و خانه به مدرسه بود. کمکم سعیمان بر عادت کردن به شرایط و خانه داشت نتیجه میداد.»
کتاب «پنجرهای در انتهای خیابان» در قالب روایتی مستند، بخشی از زندگی شهید مهران خالدی و خانواده او را پیش روی مخاطبان قرار داده است.
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