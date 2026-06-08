به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ پروازهای بازگشت حجاج کشورمان از روز یازدهم خرداد ماه آغاز شده و بیش از نیمی از حجاج تاکنون به میهن اسلامی منتقل گشته اند .

روند پروازهای حجاج امروز ۱۷ خرداد ماه نیز به صورت برنامه ریزی شده انجام گرفت که با نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و حمله به بیروت و به دنبال آن پاسخ نیروهای مسلح کشورمان به حملات ددمنشانه، آسمان کشورمان با محدودیت پروازی مواجه است.

در این خصوص سازمان حج و زیارت در اطلاعیه ای اعلام کرد؛ به آگاهی خانواده‌های محترم حجاج وملت شریف می‌رساند که با وجود محدودیت‌های ایجادشده در پروازهای آسمان کشور، هیچ‌گونه نگرانی در خصوص وضعیت زائران ایرانی در سرزمین وحی وجودندارد.

تمامی حجاج ایرانی حاضر در مکه مکرمه و مدینه منوره در شرایط مناسب به سر می‌برند و خدمات اجرایی و رفاهی آنان به‌صورت کامل ومنظم در حال ارائه است. به‌طور مستمر وضعیت زائران تحت نظارت سازمان حج قرار دارد و برنامه‌ریزی‌های لازم برای بازگشت ایمن و منظم حجاج به کشور را دنبال می کنیم.

از خانواده‌های محترم زائران درخواست می‌کنیم اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط را صرفاً از طریق مراجع رسمی پیگیری کرده و اطمینان داشته باشند که سلامت، آرامش و رفاه حجاج عزیز در اولویت کامل قرار دارد.

به فضل الهی و باتلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی، تمامی زائران ایرانی در امنیت و آرامش بوده و خدمات‌رسانی به آنان بدون وقفه ادامه دارد. دعاگوی هموطنان شریف و کشور عزیزمان، جمهوری اسلامی ایران در مکه مکرمه و مدینه منوره هستیم.