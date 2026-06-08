ماهان صیادی مدیرعامل موسسه اندیشه شهید آوینی درباره ساخت سریال «کلینیک رویا» به خبرنگار مهر بیان کرد: این سریال از نظر ایده اولیه در چارچوب موضوعی رسمی و مورد سفارش نهادهای حاکمیتی کشور از جمله پرداختن به برخی موسسات در حوزه فرزندآوری قرار داشت. اما تصمیم ما این بود که با نگاهی جامعتر به مقوله زندگی و با محوریت امید به زندگی و همچنین با بهرهگیری از فضایی فانتزی، فیلمنامه را کار کنیم.
وی ادامه داد: ایده اصلی این اثر از طرف سجاد مهرگان کارگردان سریال به موسسه ارائه شد و طی یک پروسه مشترک ایده پیش رفت. سپس پروندههای مرتبط با فرزندآوری در وزارت کشور، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و سایر نهادها را دریافت کردیم و بهشکل دراماتیک در سریال گنجاندیم.
پرهیز از انتقال محتوای آموزشی و تبلیغی صرف
صیادی با اشاره به تلاش برای گل درشت نشدن سریال اظهار کرد: فضای کمدی درام که کارگردان روی آن تاکید دارد بستر مناسبی برای این اثر شد. تأکید ما بر این بود که در این بستر مخاطب صرفاً با انبوهی از محتوای آموزشی و تبلیغی مواجه نشود، بلکه فضایی کمدی نیز در کار باشد تا بتواند روند داستان را پیش ببرد.
وی درباره بازخوردها نیز عنوان کرد: نظرسنجی ها از طرف خود صداوسیما اعلام می شود که با پایان سریال صورت می گیرد. با این حال سریال در پلتفرم تلوبیون جزو چند سریال برتر از نظر آمار بازدید است. این موضوع نشان میدهد که با وجود شرایط جنگی و وضعیت موجود و نیز با توجه به اینکه در زمان پخش، برخی از مخاطبان در منزل نبودند و در تجمعات شهری حضور داشتند اما بازپخش اثر را پیگیری کرده اند و سریال دیده شده است.
صیادی در ادامه درباره همزمان شدن پخش این سریال با «در و تخته» که در برخی قصه ها فضایی مشترک داشتند، بیان کرد: من به دوستان پیشنهاد کردم که این سریال ها همزمان پخش نشوند. اما به دلیل محدودیتهای کنداکتوری و نیاز به پر کردن جدول پخش تا قبل از ایام محرم و صفر، متولیان در صداوسیما ناچار به این همزمانی شدند. با این حال، این همزمانی را بیاشکال میدانم، زیرا هر ۲ اثر به موضوعات مهم اجتماعی پرداختهاند. ضمن اینکه آن سریال روی ازدواج آسان تمرکز داشت.
وی ساخت «کلینیک رویا» را تجربه ای موفق دانست و عنوان کرد: مخاطب نسبت به این اثر کشش و گیرایی داشت و کار جذابی درآمد. به نظر من، این تجربه میتواند به همکارانی که تازه قصد ورود به این فضا یا تولید آثار مشابه را دارند، کمک کند تا موضوعات سفارشی را به شکلی دراماتیک پردازش کنند که مردم واقعاً آنها را ببینند و دوست داشته باشند.
دلیل حذف صحنه هایی از سریال
صیادی درباره ممیزی هایی که باعث اعتراض بازیگران شده است، اظهار کرد: طبیعتاً در شرایط فعلی حذف برخی بخشها امری رایج است، شرایط حاکم بر کشور چنین اقتضا میکرد. این مجموعه قرار بود در دی یا بهمن پخش شود، اما از همان زمان کشور درگیر شرایط خاصی شد. ما به دوستان صداوسیما اصرار کردیم که کار پیش از ماه محرم روی آنتن برود تا حال و هوایی تازه به مردم منتقل کند، با این حال شرایط کشور باعث شد برخی از قسمتها و صحنه های طنز در این شرایط قابل پخش نباشند. همین صحنه ها اگر وضعیت کشور عادی بود، قابلیت پخش هم داشت.
وی اضافه کرد: در برخی دیالوگها نکاتی مطرح شده بود که در شرایط عادی چندان دشواری برای پخش نداشت، اما با توجه به شرایط پیشآمده و ضرورت حفظ وحدت ملی، دوستان صداوسیما مجبور به حذف آن بخشها شدند. برخی از این حذفیات با هماهنگی ما صورت گرفت و برخی دیگر نیز به دلیل آنکه کار به سفارش صداوسیما تولید شده بود، خود دوستان با صلاحدید خود اقدام کردند.
صیادی در پایان درباره سریال های آینده این موسسه مثل «گاندو ۳» عنوان کرد: رفت و برگشتهای زیادی با دوستان در سیمافیلم داشتیم تا سرانجام به سناریوی بسیار خوبی برای فصل سوم این سریال دست یافتیم که هنوز هم در حال نگارش است و فعلا نمی توان جزئیاتی از آن ارائه داد.
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