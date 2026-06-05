به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سریال «کلینیک رویا» شب گذشته ۱۴ خرداد با اجرای مژده خنجری در تالار ایوان شمس برگزار شد.

ماهان صیادی مدیرعامل موسسه اندیشه شهید آوینی، مهدی رضوانی مدیر فیلم و سریال موسسه، محمد نادری، جواد خواجوی، معصومه کریمی، امیر غفارمنش، نیلوفر رجایی‌فر، نیلوفر پارسا، صهبا شرافتی و دیگر بازیگران و عوامل سریال در این مراسم حضور داشتند.

ماهان صیادی در سخنانی خطاب به عوامل سریال با اشاره به اتفاقات مختلف در خلال تولید «کلینیک رویا» بیان کرد: شما با وجود همه مسائل از توقف پروژه، جنگ و دیگر اتفاقات به پروژه دل دادید و کار تمام شد. این مجموعه کلیشه نداشت، از دل هنر حرف می زد و اگر حتی موضوعی داشت که حاکمیتی بود اما از دل هنر برآمد.

وی اضافه کرد: ایده اولیه مشترکا بین سجاد مهرگان و موسسه بود و هدف این بود جریان داشتن زندگی را در همه ابعاد نشان دهد. اصرار ما به دوستان صداوسیما این بود که اجازه دهند این کار زودتر پخش شود تا این فضای زندگی دیده شود.

صیادی در پایان با تشکر از مدیر سابق موسسه بیان کرد: «کلینیک رویا» شاید در فضای دیگر آثار موسسه نخورد و متفاوت باشد اما جواد عزتی مدیر سابق موسسه پای این کار ایستاد و قرار شد آن را بسازیم.

در این مراسم از فاطمه سماعی و سارا بوربور به عنوان پزشکان حوزه زنان که به عنوان مشاوران سریال فعالیت کردند، قدردانی شد.

معصومه کریمی بازیگر «کلینیک رویا» نیز در سخنانی بیان کرد: ما در این یک سال کار بسیار بالا و پایین داشتیم و سختی کشیدیم. امیدوارم روز به روز کارها وزین تر شود و با ما نامهربانی نشود چون کار سانسور داشت و خود ما در زمان پخش سریال وقتی برخی واکنش های بازیگران را می دیدیم، تعجب می کردیم، بعد یادمان می افتاد که وسط این واکنش ها کلی اتفاق افتاده است و آن صحنه ها را درآورده اند.

در ادامه کیومرث مرادی مسئول انتخاب بازیگر سریال نیز در سخنانی عنوان کرد: سجاد مهرگان کارگردان بسیار باسواد و پیشرویی است از سال ۹۹ این شانس را داشتیم که با هم کار کنیم و سنگ بنای «آقای قاضی» را بچینیم.

وی با اشاره به بازیگران «کلینیک رویا» اضافه کرد: ۲۵۰ نفر از بهترین بازیگران جوان در این کار درخشیدند.

سارا بوربور مشاور سریال در ادامه عنوان کرد: این سریال طنز فرهیخته ای داشت و شاخص ها به خوبی در آن رعایت شد.

فاطمه سماعی دیگر مشاور کار نیز نیز از وسواس در نگارش فیلمنامه سخن گفت.