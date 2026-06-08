سپهری: پژوهش باید به دست اهل آن سپرده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری که دبیری کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان تهران را نیز بر عهده دارد، با اشاره به آسیب‌های فراروی حوزه پژوهش اظهار داشت: ضعف در مدیریت راهبری پژوهش‌ها، ناکارآمدی قوانین و مقررات و نبود ارتباط مؤثر میان پژوهشگران از جمله عواملی است که این حوزه را آسیب‌پذیر کرده است.

وی افزود: متأسفانه برخی پژوهشگران به جای ورود به فرآیند واقعی پژوهش، صرفاً به مدیریت آن می‌پردازند که این امر با هدررفت بودجه‌های پژوهشی، از ارائه پاسخ مؤثر به نیازهای کشور بازمی‌دارد.

سپهری با بیان اینکه فرهنگ پژوهش آنچنان که باید در سیستم اجرایی نهادینه نشده، تصریح کرد: این کاستی، مسئولیت مجامع علمی و دانشگاهی را برای اثربخشی بیشتر پژوهش‌ها دوچندان می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با انتقاد از پژوهش‌های به اصطلاح مونتاژی، گفت: تا زمانی که پژوهش صرفاً وسیله‌ای برای تأمین «نان و نام» تلقی شود، خروجی آن در سطوح نظری و کاربردی به نوآوری منجر نخواهد شد.

وی تأکید کرد: پژوهش باید به دست اهل آن سپرده شود و منابع پژوهشی در مسیری قرار گیرد که به توسعه علمی، کاربردی و نوآوری در بخش‌های مختلف بینجامد.

سپهری، هویت پژوهش را ترسیم آینده‌نگری دانست و افزود: برای تقویت ظرفیت‌های علمی و پژوهشی، باید این باور نهادینه شود که هزینه در پژوهشِ راهبری‌شده، نوعی سرمایه‌گذاری است.

وی خاطرنشان کرد: نظام برنامه‌ریزی استان تهران تنها از پژوهش‌های اثربخش، کاربردی و بنیادی که راهکارهای عملی برای توسعه ارائه دهند، استقبال می‌کند و پژوهش‌های مونتاژی، رابطه‌ای و تجاری‌ساز که در پی تأمین نان و نام هستند، در این نظام جایگاهی نخواهند داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت آموزش اشاره کرد و گفت: آموزش هدفمند و اصولی، سطح کارایی و بهره‌وری را ارتقا داده و توانایی‌های بالقوه افراد را بالفعل می‌کند، اما متأسفانه آموزش هنوز به مفهوم واقعی، جایگاه اساسی خود را در حوزه مدیریت منابع انسانی پیدا نکرده است.