به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، انتخاب مصالح ساختمانی مناسب یکی از مهم‌ترین تصمیم‌هایی است که می‌تواند روی کیفیت، سرعت اجرا و هزینه نهایی پروژه تأثیر بگذارد. در سال‌های اخیر، در کنار مصالح سنتی مانند آجر و سفال، استفاده از بلوک‌های سبک AAC نیز در پروژه‌های ساختمانی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. اما سؤال اصلی اینجاست: خرید بلوک سبک AAC بهتر است یا آجر و سفال؟ در ادامه این مصالح را از جنبه‌های مختلف بررسی می‌کنیم تا انتخاب آگاهانه‌تری داشته باشید.

وزن مصالح و تأثیر آن بر سازه

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های بلوک AAC با آجر و سفال، وزن آن‌هاست. بلوک‌های AAC به دلیل ساختار متخلخل خود بسیار سبک‌تر هستند و همین موضوع باعث کاهش بار مرده ساختمان می‌شود. کاهش وزن سازه می‌تواند در افزایش ایمنی ساختمان، به‌ویژه در مناطق زلزله‌خیز، نقش مهمی داشته باشد.

در مقابل، آجر و سفال وزن بیشتری دارند و استفاده گسترده از آن‌ها در دیوارچینی می‌تواند بار بیشتری به سازه وارد کند. به همین دلیل بسیاری از سازندگان امروزه به سمت استفاده از مصالح سبک‌تر مانند انواع موجود در دسته‌بندی خرید بلوک سبک حرکت کرده‌اند.

سرعت اجرا و سهولت نصب

سرعت اجرای پروژه یکی از عوامل مهم در کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز است. بلوک‌های AAC به دلیل ابعاد بزرگ‌تر و وزن کمتر، سریع‌تر نصب می‌شوند و نیاز به ملات کمتری دارند. این موضوع باعث می‌شود زمان اجرای دیوارچینی به‌طور محسوسی کاهش پیدا کند.

در مقابل، آجر و سفال به دلیل ابعاد کوچک‌تر نیاز به زمان بیشتری برای چیدن دارند. علاوه بر این، در زمان اجرای دیوار با بلوک‌های AAC معمولاً از ابزارهای برش مخصوص استفاده می‌شود و ابزارهایی مانند اره برقی برش بلوک سیپورکس برقی برش بلوک سیپورکس می‌توانند فرآیند برش و اجرای دقیق بلوک‌ها را ساده‌تر کنند.

عایق حرارتی و صوتی

یکی از مزایای مهم بلوک‌های AAC، عملکرد بسیار خوب آن‌ها در عایق‌بندی حرارتی و صوتی است. ساختار متخلخل این بلوک‌ها باعث می‌شود انتقال حرارت و صدا به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کند. این ویژگی می‌تواند در کاهش مصرف انرژی ساختمان نیز مؤثر باشد.

آجر و سفال نیز تا حدی خاصیت عایق دارند، اما معمولاً عملکرد آن‌ها در مقایسه با بلوک AAC ضعیف‌تر است و در بسیاری از موارد نیاز به لایه‌های عایق اضافی وجود دارد.

مقاومت و دوام

آجر یکی از قدیمی‌ترین مصالح ساختمانی است و از نظر مقاومت فشاری عملکرد قابل قبولی دارد. سفال نیز در دیوارهای غیر باربر کاربرد زیادی دارد. با این حال، بلوک‌های AAC نیز با وجود وزن کم، مقاومت مناسبی دارند و در بسیاری از پروژه‌های مدرن مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در برخی پروژه‌ها نیز ترکیبی از مصالح مختلف استفاده می‌شود؛ برای مثال در بخش‌هایی از سازه ممکن است از بلوک‌های سیمانی استفاده شود که می‌توانید انواع آن‌ها را در خرید بلوک سیمانی بررسی کنید.

مصرف ملات و هزینه‌های جانبی

یکی از نکات مهم در اجرای دیوارچینی، میزان مصرف ملات است. بلوک‌های AAC به دلیل دقت ابعادی بالا معمولاً با ملات نازک یا چسب مخصوص اجرا می‌شوند که مصرف مصالح را کاهش می‌دهد. در مقابل، آجر و سفال نیاز به ملات بیشتری دارند و این موضوع می‌تواند هزینه‌های اجرایی را افزایش دهد.

جمع‌بندی؛ کدام گزینه بهتر است؟

انتخاب بین بلوک سبک AAC و آجر یا سفال به نوع پروژه، بودجه و شرایط اجرایی بستگی دارد. با این حال، در بسیاری از پروژه‌های مدرن، بلوک‌های AAC به دلیل **وزن کمتر، سرعت اجرای بالاتر، عایق‌بندی بهتر و کاهش هزینه‌های جانبی** به گزینه‌ای محبوب تبدیل شده‌اند.

اگر قصد انتخاب مصالح مناسب برای پروژه ساختمانی خود را دارید، بررسی دقیق انواع بلوک‌های ساختمانی و ابزارهای موردنیاز اجرای آن‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند. استفاده از مصالح استاندارد و ابزار مناسب نه‌تنها کیفیت ساخت را افزایش می‌دهد، بلکه باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه نیز خواهد شد.

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