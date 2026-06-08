راهکار تامین پایدار تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده در جلسه مشترک اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با مسئولان بهداشت و درمان صنعت نفت، گفت: سازمان غذا و دارو از تمامی ظرفیتهای قانونی و اجرایی خود برای تسهیل فرآیند تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی کشور استفاده میکند و در این مسیر آماده همکاری با مجموعههای بزرگ درمانی است.
وی با اشاره به برنامه خرید تجمیعی تجهیزات پزشکی افزود: با تجمیع نیازهای مراکز درمانی و انعقاد قراردادهای متمرکز با شرکتهای تأمینکننده، امکان دستیابی به تخفیفهای قابل توجه فراهم میشود. تجربههای اخیر نشان داده است که در برخی اقلام، خرید تجمیعی توانسته بین ۳۰ تا ۴۰ درصد صرفهجویی اقتصادی ایجاد کند.
مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: اولویت اصلی سازمان غذا و دارو، صرفاً کاهش قیمت نیست، بلکه ایجاد پایداری در تأمین تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی است تا بیمارستانها و مراکز ارائه خدمت بتوانند بر اساس میزان مصرف و برنامهریزیهای سالانه، از دسترسی مستمر به تجهیزات اطمینان داشته باشند.
علیزاده با اشاره به همکاریهای در حال انجام با نهادهای مختلف از جمله صنعت نفت، نیروهای مسلح و سایر مجموعههای بزرگ درمانی کشور گفت: تجمیع اطلاعات نیازها و برنامهریزی متمرکز برای خرید، علاوه بر کمک به مدیریت بازار و تأمینکنندگان، موجب شفافیت بیشتر در فرآیند تأمین و توزیع تجهیزات پزشکی خواهد شد.
وی همچنین بر اهمیت توزیع متمرکز پس از خرید تأکید کرد و افزود: تجربه نشان داده است که موفقیت در تأمین تجهیزات تنها به خرید محدود نمیشود و مدیریت صحیح زنجیره توزیع نیز نقش مهمی در دسترسی بهموقع مراکز درمانی به تجهیزات مورد نیاز دارد. از این رو، طراحی سازوکارهای متمرکز برای توزیع تجهیزات در دستور کار قرار گرفته است.
علیزاده خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو ضمن احترام به استقلال مجموعههای خریدار، آماده است با بهرهگیری از ابزارهای حمایتی، مشوقهای لازم و رصد مستمر بازار، زمینه تسریع در تأمین و توزیع تجهیزات پزشکی را فراهم کند تا در نهایت خدمات درمانی با کیفیت مطلوبتر و هزینه مناسبتر به بیماران ارائه شود.
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