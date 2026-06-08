پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط تیم ملی در آستانه شروع جام جهانی ۲۰۲۶ گفت : شرایط تیم ملی کشورمان برای حضور در جام جهانی با دیگر کشورها بسیار متفاوت بود و به دلیل جنگ تحمیلی ارتباط ما با کشورهای صاحب فوتبال ضعیف شد و نتوانستیم با تیم های بزرگ بازی های تدارکاتی انجام دهیم.

وی ادامه داد: البته‌ به گفته کادر فنی بازی با گامبیا و مالی کمک موثری به تیم کرده و ملی پوشان کشورمان آماده حضوری پرقدرت در جام جهانی هستند. تنها تمرین کردن برای تیم ملی خوب نبود و باید بازی های بیشتری انجام می‌شد چون حریفان با توپ پر به میدان خواهند آمد و به دنبال صعود به مرحله بعد هستند.

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: کادر فنی باید تیم را از لحاظ روحی و روانی آماده دیدار برابر نیوزیلند کند تا بتوانیم در اولین دیدار برنده از زمین خارج شده تا با روحیه خوب آماده دو دیدار بعدی برابر مصر و بلژیک شویم.

وی در خصوص انتقاد به کادر فنی تیم ملی در مورد عدم جوانگرایی و میانگین سنی بالای تعدادی از ملی پوشان تاکید کرد: ما در این جام باید با نفرات انتخاب شده به مصاف حریفان برویم و از با تجربه ها استفاده کنیم ‌. اگر قرار بود جوانگرایی کنیم باید از ۴ سال پیش این کار را انجام می‌دادیم نه یک ماه مانده به جام جهانی. البته چند بازیکن جوان از تیم ملی خط خوردند که این تصمیم سرمربی است و خود او باید پاسخگوی افکار عمومی باشد.

پرویز مظلومی خاطرنشان کرد: اگر به دنبال موفقیت فوتبال ایران هستیم باید از جوانگرایی ترسی نداشته باشیم. جام ملت‌های آسیا نزدیک است و باید از جوانان استفاده کنیم تا آنها را آماده جام جهانی ۲۰۳۰ کنیم. جام ملت‌های آسیا بهترین فرصت برای کادر فنی است تا جدای از نتیجه در ملت‌های آسیا به جوانان بها دهد تا پخته تر شوند.

بازیکن سابق تیم ملی ایران که سابقه حضور در کادر فنی این تیم را هم دارد ادامه داد: آینده فوتبال ایران در خطر است و اگر می‌خواهیم فوتبال ما رشد داشته باشد باید ریسک پذیر باشیم و به جوانان اهمیت دهیم تا فوتبال ما پیشرفت داشته باشد.

کارشناس فوتبال در مورد انتقاد اهالی فوتبال از خط دفاع تیم ملی گفت: ما انتخاب نهایی خود را در خط دفاع انجام داده ایم و باید با همین مدافعان به مصاف حریف برویم . کادر فنی باید دفاع تیمی را به هماهنگی کامل برساند چون موفقیت در نظم دفاع تیمی است نه دفاع فردی. خط دفاع باید هماهنگ و با آرامش کار کند و اجازه خودنمایی به مهاجمان حریف را ندهد. در خط هافبک بازیکنان خوبی داریم که جنگنده و بازیساز هستند و می‌توانند مهاجمان را به خوبی تغذیه کنند. در خط حمله هم مهاجمان فرصت طلب و سرعتی داریم که اگر از موقعیت‌های بدست آماده استفاده کنند امیدوار به صعود خواهیم بود. در درون دروازه هم سه دروازه بان آماده داریم که با تصمیم کادر فنی یکی از آنها درون قفس توری قرار خواهد گرفت و در مجموع اگر اشتباه نکرده و از فرصت ها استفاده کنیم می‌توانیم به مرحله بعد صعود کنیم.

پرویز مظلومی در خصوص شرایط اولین حریف ایران یعنی نیوزیلند گفت: اولین بازی بسیار حساس و مهم است. اگر بتوانیم این دیدار را با پیروزی به پایان برسانیم می‌توانیم امیدوار صعود به مرحله بعد باشیم. البته‌ نیوزیلند حریف آسانی نخواهد بود. آنها هم برای برد به میدان خواهند آمد و نباید آنها را دست کم بگیریم. بازیکنان نیوزیلند قلدر هستند و باید یک فوتبال خوب را مقابل آنها ارائه کنیم ، برد در مقابل نیوزیلند دور از دسترس نیست به شرط آنکه بدون اشتباه باشیم و از فرصت ها استفاده کنیم و بی دلیل وارد حاشیه سازی حریف نشویم و تنها تمرکزمان برروی پیروزی باشد.



وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که کدام تیم به نظر شما قهرمان خواهد شد گفت: پیش بینی جام جهانی فوق العاده سخت است اما به عنوان یک آبادانی که عاشق برزیل هستیم دوست دارم فینال را برزیل و اسپانیا برگزار کنند و در پایان فینال جام جهانی این تیم برزیل باشد که جام را بالای سر می‌برد.