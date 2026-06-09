احتمالات حضور تیم ملی فوتبال ایران در آمریکا/ ممکن است یک روزه بیایند!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران خود را برای اولین بازی مرحله گروهی مقابل نیوزیلند آماده می کند و شاگردان امیر قلعه نویی در کمپ تیخوانا مکزیک تمرینات را پیگیری می کنند. در همین حال همچنان حضور دقیق اعضای تیم ملی ایران در خاک آمریکا مشخص نیست و هنوز نهادی رسمی به آن پاسخ نداده که آیا بازیکنان ایران تنها در روز بازی های خود اجازه ورود به خاک آمریکا را خواهند داشت یا یک روز زودتر می توانند وارد این کشور شوند.

رسانه «rmcsport» مکزیک در این رابطه نوشت: یک هفته مانده به نخستین بازی ایران در جام جهانی مقابل نیوزیلند (۱۶ ژوئن)، تیم ملی ایران طبق برنامه قرار است یک روز قبل از مسابقه برای انجام تعهدات رسانه‌ای وارد خاک آمریکا شود. در حال حاضر، شایعه رفت‌وآمد یک‌روزه به محل بازی (ورود و خروج در همان روز) مطرح نیست و در دستور کار قرار ندارد.

این موضوع در شرایطی حساس دنبال می‌شود. اگرچه تیم ملی ایران روز یکشنبه برای آماده‌سازی وارد مکزیک شده است، اما اعضای این کاروان از عدم صدور ویزا برای تعدادی از اعضای خود جهت ورود به آمریکا گلایه دارند؛ جایی که ایران باید هر سه بازی مرحله گروهی خود را در آن برگزار کند.

از سوی دیگر، گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه مقامات آمریکایی تمایل ندارند حضور طولانی‌مدت کاروان ایران در خاک این کشور را بپذیرند و احتمال دارد تنها اجازه حضور در روز مسابقات داده شود.

با این حال، این سناریو هنوز قطعی نشده است. در حال حاضر طبق برنامه فیفا، تیم ملی ایران باید یک روز قبل از دیدار نخست مقابل نیوزیلند در لس‌آنجلس برای انجام وظایف رسانه‌ای در خاک آمریکا حضور داشته باشد. نشست خبری سرمربی ایران نیز برای ساعت ۱۵:۴۵ به وقت محلی و ساعت ۰۲:۱۵ بامداد روز دوشنبه ۲۵ خرداد در ورزشگاهی که میزبان مسابقه است برنامه‌ریزی شده است.

هنوز مشخص نیست آیا برنامه رسمی فیفا به‌طور کامل اجرا خواهد شد و آیا تمام اعضای کاروان ایران بدون مشکل وارد خاک آمریکا خواهند شد یا نه؛ موضوعی که می‌تواند تصویری تاریخی از این رقابت‌ها رقم بزند.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل