به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می کند و شاگردان امیر قلعه نویی در اولین بازی مرحله گروهی خود صبح سه شنبه ۲۶ خرداد و از ساعت ۰۴:۳۰ به وقت تهران رو در روی تیم ملی نیوزیلند قرار می گیرد.

روزنامه الشرق الاوسط در گزارشی به تیم های حاضر در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ پرداخته و در رابطه با تیم ملی فوتبال ایران نوشت: تیم ملی ایران برای چهارمین دوره متوالی در جام جهانی حضور پیدا می‌کند، اما شرایط این تیم تحت تأثیر تنش‌های سیاسی و نظامی با آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته و حتی درباره صدور مجوز ورود این تیم به خاک آمریکا نیز سوالاتی مطرح بوده است.

در ابتدا قرار بود ایران در شهر توسان ایالت آریزونا اردو بزند، اما بعدها محل تمرین به تیخوانا در مکزیک منتقل شد تا مشکلات مربوط به ویزای آمریکا کاهش یابد.

سرمربی تیم امیر قلعه‌نویی، نیز برای جلوگیری از مشکلات احتمالی، برنامه آماده‌سازی را ابتدا در ترکیه و سپس در مکزیک دنبال کرده است.

ترکیب ایران شامل بازیکنان باتجربه‌ای است که احتمالاً آخرین حضور خود در جام جهانی را تجربه می‌کنند؛ از جمله شجاع خلیل‌زاده (۳۷ ساله)، احسان حاج‌صفی (۳۶ ساله) و مهدی طارمی (۳۳ ساله).

ایران در ۶ حضور قبلی خود در جام جهانی هرگز از مرحله گروهی صعود نکرده و تنها ۳ پیروزی در ۱۸ مسابقه کسب کرده است.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل