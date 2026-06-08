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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

پدافند یزد فعال شد

پدافند یزد فعال شد

یزد - پدافند هوایی استان یزد جهت مقابله با اهداف متخاصم فعال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه سامانه پدافند هوایی در استان یزد برای مقابله با اهداف متخاصم دشمن فعال شد.

کد مطلب 6853979

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