https://mehrnews.com/x3cgF8 ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹ کد مطلب 6853979 استانها یزد استانها یزد ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹ پدافند یزد فعال شد یزد - پدافند هوایی استان یزد جهت مقابله با اهداف متخاصم فعال شد. به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه سامانه پدافند هوایی در استان یزد برای مقابله با اهداف متخاصم دشمن فعال شد. کد مطلب 6853979 کپی شد مطالب مرتبط شرط پیروزی تیم ملی برابر نیوزیلند در جامجهانی/آینده فوتبال در خطر است پاسخ موشکی محدود ایران به رژیم صهیونیستی؛ پیام بازدارنده تهران تجربه ۱۰۰ روز جنگ، آمریکا با موشک عقبنشینی کرد نه مذاکره! برچسبها خبرگزاری مهر سامانه پدافند هوایی یزد
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