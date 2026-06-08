برخورد قاطع با متخلفان حوزه سلامت در بوشهر؛ ۱۳ پرونده رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، الله کرم اخلاقی صبح دوشنبه در نشست تخصصی کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی و قرارگاه سلامت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: امروز ۹ مورد مربوط به حوزه درمان و ۴ مورد مربوط به معاونت غذا و دارو مورد بررسی قرار گرفت.
وی با تأکید بر غیرقابلاغماض بودن سلامت شهروندان بیان کرد: بیماران، خط قرمز نظام سلامت هستند و ارائه خدمات باکیفیت، ایمن و مبتنی بر تعرفههای مصوب هیئتوزیران، الزامی است که هیچ مرکز درمانی و ارائهدهنده خدمتی مجاز به تخطی از آن نیست.
اخلاقی ضمن قدردانی از اهتمام اعضای کمیسیون در برگزاری منظم جلسات، تصریح کرد: سامانه ۱۹۰ به عنوان پل ارتباطی امن میان شهروندان و ناظران، بازوی توانمندی برای شناسایی گلوگاههای تخلف است. بنابراین، رسیدگی دقیق، سریع و بدون ملاحظه به شکایات مردمی، از اولویتهای اصلی حوزه نظارتی دانشگاه است.
وی بر تشدید نظارتهای میدانی و بازرسیهای سرزده تأکید کرد و افزود: تلاش ما در قرارگاه سلامت و کمیسیون ماده ۱۱، ارتقای سطح ایمنی و سلامت عمومی جامعه است و در این مسیر، هیچگونه کوتاهی در اجرای ضوابط قانونی پذیرفته نیست.
معرفی متخلفان به تعزیرات و دادسرا
دومین جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی، غذایی و دارویی و قرارگاه سلامت با محوریت پایش دقیق عملکرد مراکز ارائه خدمات سلامت و رسیدگی فوری به شکایات واصله از طریق سامانه ملی ۱۹۰ و بازرسیهای میدانی تشکیل شد.
در این جلسه، ۱۳ پرونده تخلفاتی با محوریت دریافت مبالغ خارج از تعرفه مصوب هیئتوزیران، فعالیت مراکز غیرمجاز، دخالت در امور پزشکی توسط افراد فاقد صلاحیت و تخلفات حوزه غذا و دارو بهصورت موشکافانه مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
از مجموع پروندههای بررسیشده در این نشست، ۹ مورد مربوط به حوزه درمان و ۴ مورد مربوط به معاونت غذا و دارو بوده است که پس از بررسیهای کارشناسی و احراز تخلف، جهت رسیدگی نهایی و صدور احکام بازدارنده به سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شد.
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