مظفری: آل بویه افتخار جهان تشیع است؛ تأکید بر احیای روستای تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مظفری ظهر دوشنبه در جلسه نخستین نشست شورای سیاست‌ گذاری کنگره ملی آل بویه اظهار کرد: اهمیت موضوع آل بویه منحصر به یک بخش، شهرستان یا استان نیست، بلکه این میراث، افتخار جهان اسلام و به ویژه جهان تشیع محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه پرداختن به احیای این سلسله از دغدغه‌های اصلی استاندار گیلان است، افزود: استاندار پیش تر نیز بر تبدیل روستای آل بویه به یک پایگاه فرهنگی مبتنی بر این سلسله تأکید کرده و خواستار برگزاری این جلسه شدند.

فرماندار املش با اشاره به لزوم اتخاذ تصمیمات عملیاتی، تصریح کرد: امروز به دنبال اعلام موجودیت شاکله اصلی این رویداد فرهنگی هستیم و باید با برگزاری سلسله جلسات تخصصی، زمینه را برای برگزاری کنگره یا اجتماع اصلی فراهم کنیم.

مظفری خاطرنشان کرد: دعوت از پژوهشگران برجسته حوزه تاریخ، برگزاری کارگاه‌های فکری، بررسی اصالت اسناد تاریخی و تقسیم کار دقیق بین دستگاه‌های اجرایی از اولویت‌های اصلی این شورا برای احیای میراث آل بویه خواهد بود.