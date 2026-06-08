  1. استانها
  2. گیلان
۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

مظفری: آل بویه افتخار جهان تشیع است؛ تأکید بر احیای روستای تاریخی

مظفری: آل بویه افتخار جهان تشیع است؛ تأکید بر احیای روستای تاریخی

املش- فرماندار املش با اشاره به جایگاه سلسله آل بویه به عنوان افتخار جهان اسلام و تشیع، از احیای روستای تاریخی این سلسله با برگزاری کنگره ملی و جلسات تخصصی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مظفری ظهر دوشنبه در جلسه نخستین نشست شورای سیاست‌ گذاری کنگره ملی آل بویه اظهار کرد: اهمیت موضوع آل بویه منحصر به یک بخش، شهرستان یا استان نیست، بلکه این میراث، افتخار جهان اسلام و به ویژه جهان تشیع محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه پرداختن به احیای این سلسله از دغدغه‌های اصلی استاندار گیلان است، افزود: استاندار پیش تر نیز بر تبدیل روستای آل بویه به یک پایگاه فرهنگی مبتنی بر این سلسله تأکید کرده و خواستار برگزاری این جلسه شدند.

فرماندار املش با اشاره به لزوم اتخاذ تصمیمات عملیاتی، تصریح کرد: امروز به دنبال اعلام موجودیت شاکله اصلی این رویداد فرهنگی هستیم و باید با برگزاری سلسله جلسات تخصصی، زمینه را برای برگزاری کنگره یا اجتماع اصلی فراهم کنیم.

مظفری خاطرنشان کرد: دعوت از پژوهشگران برجسته حوزه تاریخ، برگزاری کارگاه‌های فکری، بررسی اصالت اسناد تاریخی و تقسیم کار دقیق بین دستگاه‌های اجرایی از اولویت‌های اصلی این شورا برای احیای میراث آل بویه خواهد بود.

کد مطلب 6853892

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها