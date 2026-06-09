به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه زارعی صبح سه شنبه در نشست با جمعی از دانشجویان مقطع کارشناسیارشد با معرفی جایگاه و رسالت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اظهار کرد: این سازمان به عنوان حافظ میراث مستند کشور، نقش مهمی در گردآوری، حفظ، ساماندهی و اشاعه منابع اطلاعاتی و اسناد تاریخی ایفا میکند و بستری ارزشمند برای انجام پژوهشهای علمی و تخصصی در حوزههای مختلف فراهم آورده است.
وی با تشریح اهداف، وظایف و برنامههای سازمان افزود: آشنایی نسل جوان، دانشجویان و پژوهشگران با ظرفیتهای موجود، زمینه بهرهگیری هرچه بیشتر از منابع معتبر علمی و تاریخی را فراهم کرده و میتواند به ارتقای کیفیت تحقیقات دانشگاهی و مطالعات کاربردی منجر شود.
مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور در ادامه با معرفی خدمات اسنادی، کتابخانهای و پژوهشی این مجموعه، شیوههای دسترسی به اسناد، منابع مکتوب و پایگاههای اطلاعاتی را برای دانشجویان تشریح کرد و گفت: تسهیل دسترسی پژوهشگران به منابع معتبر از مهمترین رسالتهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است و محققان میتوانند از طریق خدمات حضوری و الکترونیکی از ظرفیتهای گسترده این مجموعه در انجام پژوهشهای علمی بهرهمند شوند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای پژوهشی موجود در این مرکز در حوزههای مختلف علوم انسانی از جمله مدیریت، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از منابع کتابخانهای، اسناد تاریخی، نشریات و پایگاههای اطلاعاتی سازمان میتواند در انجام تحقیقات دانشگاهی، مطالعات مدیریتی و پژوهشهای میانرشتهای مورد استفاده قرار گیرد.
زارعی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان دانشگاهها و نهادهای حافظ میراث مستند کشور افزود: توسعه تعاملات علمی میان مراکز آموزش عالی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نقش مؤثری در گسترش فرهنگ پژوهش، ارتقای سواد اطلاعاتی و بهرهبرداری هدفمند از منابع علمی و تاریخی خواهد داشت.
در پایان این بازدید، دانشجویان از نزدیک در جریان فرآیندهای گردآوری، نگهداری، سازماندهی و ارائه خدمات اسنادی و کتابخانهای قرار گرفتند.
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