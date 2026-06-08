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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

قلع وقمع ۱۰ فقره تغییرکاربری غیرمجاز در مزارع چالوس

قلع وقمع ۱۰ فقره تغییرکاربری غیرمجاز در مزارع چالوس

چالوس-  دادستان عمومی و انقلاب چالوس از قلع و قمع ۱۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در این شهرستان خبر داد و گفت: با این اقدام دو هزار متر مربع از اراضی به چرخه تولید بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ریاحی با بیان اینکه ۱۰مورد عملیات قلع و قمع بناهای احداثی غیر مجاز انجام شد، ابراز داشت: همه این موارد در منطقه هچیرود بوده است.

وی با بیان اینکه با هماهنگی قضائی بناهای مذکور تخریب شدند، افزود: در مجموع ۲هزار متر مربع اراضی این شهرستان به چرخه تولید بازگشت.

دادستان عمومی وانقلاب چالوس تصریح کرد: این اقدام در راستای اجرای تبصره ۲ماده ۱۰قانون حفظ کاربری اراضی انجام گرفته است مالک وخریدار باید به منظور پیشگیری از ضرر و زیان و همچنین محکومیت قضائی و تحمیل هزینه‌های تخریب، حتماً استعلام‌های لازم را دریافت کند.

کد مطلب 6853895

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