رفع تصرف۶هکتار از اراضی کشاورزی چهاردانگه/۲۴مورد غیرمجاز تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد حسینی عصر یکشنبه با اعلام خبر رفع تصرف۶هکتار از اراضی کشاورزی چهاردانگه در جمع خبرنگاران حاضر در اجرای طرح تخریب بناهای غیر مجاز بیان داشت: در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغی به استناد دستور قضایی و طبق تبصره ۲ ماده ۱۰قانون ۲۴ مورد از بناهای غیر مجاز در چهاردانگه مورد تخریب واقع شد.

حسینی در ادامه با اشاره به اینکه رفع تصرف از ۶ هکتار از اراضی کشاورزی چهاردانگه نیز صورت گرفته است افزود: با هماهنگی دستگاه قضایی، بخشدار و نیروی انتظامی این منطقه اراضی کشاورزی مذکور آزاد سازی شد.

وی با بیان اینکه شهروندان در صورت مشاهده تصرفات غیرمجاز می توانند موضوع را به منابع طبیعی و مراجع قانونی اطلاع دهند، گفت: ساخت و سازهای غیر مجاز تخریب می شوند و متصرفان باید به این مهم به عنوان عاملی بازدارنده توجه لازم را داشته باشند.

مدیر جهاد کشاورزی چهاردانگه با تأکید بر اینکه این اقدات ضمن رفع تصرف از اراضی ملی زمینه ایجاد تصرفات جدید را کاهش خواهد داد گفت: وقتی متعرضین به اراضی بدانند که مسئولان اجرایی و نظارتی اجرای صریح قانون را با اراده در دستور کار خود قرار داه اند بدون شک در ادامه اقدامات خلاف قانون خود تجدید نظر خواهند کرد.