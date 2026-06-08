به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از برخی منابع مدعی شد که حملات اخیر علیه ایران به تنهایی توسط رژیم صهیونیستی انجام شده و کمک های آمریکا منحصر به رهگیری برخی از موشک‌های شلیک شده ایران علیه سرزمین‌های اشغالی بوده است.

این منبع صهیونیستی با تاکید بر این که ارتش اسرائیل بعد از توقف دو ماهه جنگ خود علیه ایران با عنوان «غرش شیر» به این جنگ ادامه می‌دهد، مدعی شد که ارتش برای تثبیت دستاوردهای خود همچنان فرصت دارد.

در همین رابطه، آژانس خبری رژیم صهیونیستی مدعی شد که ارتش این رژیم برای جنگ چند روزه و حتی چند هفته‌ای علیه ایران آمادگی دارد و خود را برای احتمال پیوستن حزب الله به این جنگ نیز آماده می‌کند.

در همین رابطه خبرنگار روزنامه صهیونیستی یسرائیل هیوم اعلام کرد که بزالل اسموتریچ وزیر افراط گرای رژیم صهیونیستی در جریان نشست کابینه امنیتی این رژیم پیشنهاد داده که در صورت ادامه هر دور از حملات ایران به سرزمین‌های اشغالی، ضاحیه هدف حمله قرار گیرد.

در عین حال رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز به نقل از برخی منابع اعلام کرد که اسرائیل در صورت امکان، در حمله به عناصر فرماندهی حزب الله لبنان در ضاحیه جنوبی بیروت تردید نخواهد کرد.