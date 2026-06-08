به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره گزارش داد که هفتمین موج شلیک موشکهای ایران به سرزمینهای اشغالی بیش از پیش اسرائیل را فلج کرد. در همین رابطه ساعتی پیش آژیرهای هشدار در مناطق حیفا، الجلیل و جولان، تلآویو بزرگ و همچنین مناطق غربی قدس اشغالی به صدا درآمد که ناظران آن را گستردهترین تشدید تنش ایرانی از زمان آغاز آخرین دور رویارویی توصیف کردند.
بر اساس این گزارش، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی تمامی اقدامات وضعیت اضطراری را دوباره فعال کرد، بیمارستانها به وضعیت اضطراری کامل درآمدند، تحصیل در مدارس و تمامی مؤسسات آموزشی لغو شد، تمامی اشکال تجمع عمومی ممنوع شد و شرکتها و مؤسسات خصوصی ملزم به توقف فعالیتهای خود شدند.
همچنین، دادههای ناوبری نشان می دهد که تعداد زیادی از هواپیماها در نتیجه فعال شدن آژیرهای خطر در مرکز سرزمینهای اشغالی نتوانستند در فرودگاه بن گوریون در تلآویو فرود آیند.
ولید العمری، مدیر دفتر الجزیره در رامالله، گفت که حدود ۸ میلیون صهیونیست ساکن سرزمینهای اشغالی که بیش از سه چهارم جمعیت ۱۰ میلیونی فلسطین اشغالی را شامل میشود؛ مجبور شدند فوراً به پناهگاهها بروند و در اتاقهای مستحکم در مناطق مورد حمله، پناه بگیرند.
العمری افزود که موجهای قبلی حملات ایران نیز تأثیرات میدانی ملموسی داشتند، به طوری که یکی از موشکها در شهرک ایتمار در نزدیکی نابلس سقوط کرد، و دیگری در شمال غربی بحر المیت بین اریحا و بحر المیت فرود آمد و ترکشهای موشک ها نیز در منطقه بیت شمش در غرب قدس سقوط کردند.
حملات قبلی ایران همچنین مناطق دیمونا، بئر السبع و جنوب بحرالمیت را هدف قرار دادند. این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که ۷ موشک را در آسمان شهر اشدود قبل از رسیدن به اهدافشان رهگیری کرده است.
العمری به تماس تلفنی بین بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا نیز اشاره و تاکید کرد که بنابر اعلام برخی منابع این تماس تلفنی طولانی نبوده است و در جریان آن ترامپ از نتانیاهو خواست که نسبت به پاسخ به حملات موشکی ایران خویشتنداری کند، اما نتانیاهو به این درخواست توجهی نکرد.
بر اساس این گزارش، ایال زامیر رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی نیز دیشب ۳ بار با برد کوپر، فرمانده منطقه مرکزی ارتش آمریکا، صحبت کرد، که احتمالا در این تماسها هماهنگی عملیاتی بین دو طرف مورد بررسی قرار گرفت.
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