منبع ایرانی: ادعای ترامپ مبنی بر عدم مشارکت در حمله به ایران کذب است 

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری المیادین به نقل از یک مقام ارشد امنیتی ایران اعلام کرد که اظهارات ترامپ مبنی بر عدم مشارکت آمریکا در حمله صهیونیستی به ایران با حقایق شناخته شده موجود، مطابقت ندارد.

المیادین به نقل از این منبع امنیتی ایرانی تصریح کرد که ادعای واشنگتن ناشی از نگرانی دولت ترامپ از واکنش ایران و پیامدهای آن بر منافع و پایگاه‌های آمریکا در منطقه است.

این منبع امنیتی عالی‌رتبه ایران تصریح کرد: قاطعانه و محکم تأکید می‌کنیم که معادله قبلی، یعنی زیرساخت در برابر زیرساخت، همچنان معتبر است.

وی ادامه داد: معادله زیرساخت در برابر زیرساخت فقط شامل رژیم صهیونیستی نمی‌شود و همه باید جدیت ما را درک کنند.

علاوه بر دونالد ترامپ، پیش از این رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز به نقل از برخی منابع مدعی شد که حملات اخیر علیه ایران به تنهایی توسط رژیم صهیونیستی انجام شده است.

رادیو ارتش صهیونیستی در عین حال اذعان کرد که آمریکا در رهگیری موشک‌های شلیک شده از سوی ایران به سرزمین‌های اشغالی مشارکت داشته است.