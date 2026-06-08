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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

مقام نظامی سابق اسرائیل اعتراف کرد؛ پیام‌های مهم حمله موشکی ایران

مقام نظامی سابق اسرائیل اعتراف کرد؛ پیام‌های مهم حمله موشکی ایران

مقام سابق ارتش رژیم صهیونیستی به پیام های راهبردی واکنش ایران به تجاوز این رژیم علیه لبنان اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یسرائیل هیوم، تزیکا هایموویچ، فرمانده سابق پدافند هوایی ارتش رژیم صهیونیستی در مقاله ای نوشت، پاسخ ایران به تجاوز رژیم علیه ضاحیه جنوبی بیروت پیام های راهبردی مهمی دارد. نخست آن که بیانگر تقویت محور ایران- حزب الله و اهمیت این حزب برای تهران است.

دوم، قدرت موشکی ایران؛ این کشور ثابت کرد که می تواند به تجاوزات نظامی اسرائیل علیه بیروت با بارانی از موشک ها پاسخ دهد. این بدان معنی است که ایران قدرت تهاجمی خود را با وجود حملات گذشته، حفظ کرده است.

سوم، ایران شکست نخورده است؛ واکنش این کشور نشان داد که بعد از جنگ اخیر شکست نخورده و یک پیام فشار نیز خطاب به آمریکا در خصوص لزوم بهبود مواضع این کشور در مذاکرات مخابره می کند.

هایموویچ اضافه کرد، پاسخ ایران ۲ پیام راهبردی دیگر نیز دارد که بر اسرائیل در آینده نزدیک تأثیر می گذارد؛ خلق معادله جدید به معنی هدف قرار گرفتن اراضی اشغالی در برابر تجاوز به ضاحیه جنوبی بیروت. بیروت مساوی است با حیفا.

و دوم، رژیم صهیونیستی نمی تواند سیاست حملات نظامی را که در قبال حماس یا حزب الله اعمال کرده در برابر ایران دنبال کند. تل آویو نمی تواند وارد درگیری های پی در پی با ایران شود.

کد مطلب 6853723

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